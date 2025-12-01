محامي ضحايا "سيدز للغات" يطالب بإلغاء رخصة المدرسة

18 حجم الخط

تقدم دفاع ضحايا مدرسة سيدز الدولية، بدعوى عاجلة لإلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية، يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم - القاهرة، ومدير إدارة التربية والتعليم - السلام ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز.

وطالب محامي الضحايا جهة الإدارة المدعى عليها بسحب الترخيص الخاص بالمدرسة المذكورة، لأنها لم تتخذ من سبل الوقاية ما يحصن أبناءنا طلاب المدرسة، مما دعى محامي ضحايا مدرسة سيدز لرفع الأمر إلى السلطة القضائية الشريفة لإحكام رقابتها بما لها من سلطان.



وكانت النيابة العامة استمعت لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم - وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملا بأحكام القانون- واتفقت على تعرض المجني عليهم لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفعلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة،

وأجرت النيابة العامة عرضا قانونيا للمتهمين تعرف المجني عليهم خلاله على ثلاثة منهم ووثقت ذلك بمقاطع. مصورة، وأخطرت النيابة خط نجدة الطفل، وتم ندب أحد المختصين، والتي أودعت تقريرها، الذي أكد تعرض الأطفال للتعدي الجنسي المشار إليه.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا مساء يوم الخميس الموافق 2025/11/20 بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين لمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة القسم الثاني من السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية

