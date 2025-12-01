السكتة الدماغية لدى الشباب، 6 أسباب رئيسية يحذر منها أطباء القلب

18 حجم الخط

رغم أن السكتة الدماغية ارتبطت طويلًا بكبار السن، إلا أن الإحصاءات الحديثة تكشف حقيقة مقلقة؛ إذ تؤكد مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) في الولايات المتحدة أن حالة واحدة من كل سبع سكتات دماغية تُسجَّل بين أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عامًا، أي ما بين 10% إلى 15% من إجمالي الحالات.

هذا التحول جعل السكتة الدماغية خطرًا حقيقيًا يهدد فئة الشباب، ويدفع الأطباء إلى تسليط الضوء على أسبابها الخفية.

الدكتور فيكاش جويال، كبير أطباء القلب وفقا لما نشر على Health Shots أكد أن الوعي بمسببات السكتة الدماغية لدى الشباب ضروري ليس فقط للوقاية، بل للسيطرة على الصحة العامة وتجنّب المخاطر طويلة المدى.

1. ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط «القاتل الصامت»

يظن كثيرون أن ارتفاع ضغط الدم مشكلة تخص كبار السن، لكن الحقيقة أنه خطر متزايد بين الشباب.

ويُعد ارتفاع الضغط المزمن وغير المسيطر عليه أحد أهم أسباب السكتة الدماغية، إذ يؤدي إلى ضعف الشرايين الموصلة للدم إلى الدماغ.

نصيحة طبيب القلب: يقول الدكتور جويال: «افحص ضغط دمك بانتظام، واتبع نظامًا غذائيًا قليل الملح، واحرص على ممارسة الرياضة اليومية.

كما أن تقنيات إدارة التوتر مثل اليوغا واليقظة تساعد بشكل فعّال على تحسين ضغط الدم».

2. أمراض القلب غير المشخّصة.. الخطر الصامت داخل الجسم

قد تعيش فئة من الشباب دون معرفة إصابتهم بأمراض قلبية مثل الرجفان الأذيني (AFib) أو الثقب البيضاوي المفتوح (PFO).

هذه الحالات قد تُشكل جلطات داخل القلب قد تنتقل لاحقًا إلى الدماغ مسببة سكتة دماغية.

نصيحة طبيب القلب:«إجراء فحوصات القلب المنتظمة مثل تخطيط كهربية القلب (ECG) وتخطيط صدى القلب ضروري، فالكثير من الشباب يتجاهلون هذه الفحوصات ظنًا أنها مخصصة لكبار السن. الكشف المبكر قد ينقذ حياة».

3. اضطرابات تخثّر الدم جلطات غير متوقعة

اضطرابات التخثر، مثل الخثار الوريدي أو فقر الدم المنجلي، تسبب تكوّن جلطات بسهولة أكبر من الطبيعي.

هذه الجلطات قد تشق طريقها إلى الدماغ وتغلق أحد شرايينه بشكل مفاجئ.

نصيحة طبيب القلب:«إذا كان لديك تاريخ عائلي للسكتات المبكرة أو اضطرابات التخثر، فالفحص الطبي ضرورة.

الحفاظ على ترطيب الجسم والالتزام بالعلاج يخفضان من احتمالات تكوين الجلطات».

4. وسائل منع الحمل الفموية تأثيرات هرمونية قد تزيد المخاطر

تساعد حبوب منع الحمل الملايين من النساء، إلا أن الأنواع المحتوية على الإستروجين قد ترفع احتمالات تكون الجلطات، خاصة عند وجود عوامل إضافية مثل التدخين أو السمنة.

نصيحة طبيب القلب:«ناقشي مع طبيبك خيارات وسائل منع الحمل الأقل خطورة، مثل الحبوب منخفضة الإستروجين أو البدائل غير الهرمونية، والنشاط البدني أيضًا يقلل جزءًا كبيرًا من هذه المخاطر».

5. أمراض المناعة الذاتية والالتهابات آثار مستمرة على الأوعية الدموية

تشكل أمراض مثل الذئبة والتهاب الأوعية الدموية عاملًا مهمًا لزيادة خطر السكتة الدماغية، إذ تسبب التهابًا في الأوعية قد يؤدي إلى تضيقها أو تكوُّن الجلطات داخلها.

نصيحة طبيب القلب:«اتباع خطة العلاج بدقة ومراقبة الأعراض الجديدة مثل الصداع وآلام المفاصل والتعب المستمر خطوة جوهرية في الوقاية من المضاعفات».

6. الالتهابات اللاحقة للعدوى بينها كوفيد-19

تركت عدوى كوفيد-19 أثرًا طويل المدى على صحة الشباب، إذ تبين أن بعض الإصابات الخفيفة منها قد تحفّز الالتهاب الداخلي وتزيد تخثر الدم، ما يرفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

نصيحة طبيب القلب:«إذا شعرت بأعراض عصبية غير معتادة بعد الإصابة بالعدوى، استشر طبيبًا فورًا، الحفاظ على رطوبة الجسم والنشاط البدني يحسنان الدورة الدموية ويقللان المضاعفات».

