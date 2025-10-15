احذر، قلة الحركة وقلة شرب الماء سبب رئيسي للجلطات

الخميس 16 أكتوبر 2025
انتشرت مؤخرا حدوث الجلطات في القلب والمخ بين الشباب والفتيات وليس كبار السن فقط كما كان المعتاد ويفسرها العديد من الأشخاص إلى العصبية وارتفاع ضغط الدم.

وحدوث الجلطات يعتبر رد فعل خطير نتيجة الحياة الخاطئة والعادات الغذائية الخاطئة أيضا ما يؤثر على الصحة بشكل سلبي.

أسباب انتشار الجلطات 

ويقول الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إنه بالفعل هناك انتشار كبير لحدوث جلطات القلب والمخ بين الشباب ويعتقد البعض أن الدهون والضغط هم السبب الرئيسي ولكن فى الحقيقة قلة الحركة وقلة شرب الماء هم الأسباب الرئيسية للإصابة بالجلطات.

واضاف نزيه، أن هناك حالة من الكسل بين الشباب والفتيات وقلة الحركة والخمول وهذا مؤشر خطير لحدوث مضاعفات خطيرة مثل الجلطات لأن قلة الحركة تعنى خمول الدورة الدموية وتراكم الدهون بالجسم وتصلب الشرايين ما يجعل لحدوث الجلطات.

قلة الحركة وقلة شرب الماء سبب رئيسي للجلطات 
قلة الحركة وقلة شرب الماء سبب رئيسي للجلطات 

مخاطر قلة شرب الماء 

وتابع، أما قلة شرب الماء للأسف أصبحت ظاهرة يبررها البعض بالنسيان، وهو خطأ كبير تسبب فى إجهاد القلب والكلى والتأثير على الدورة الدموية ما يسبب الجلطات وحصوات الكلى، وقديمة كنا لا نسمع عن الإصابة بحصوات الكلى إلا نادرا لأن كان هناك وعي بضرورة شرب الماء رغم عدم توفر الماء الصالح للشرب فى البيوت ولكن حاليا الماء اصبح متوفر ولكن الإقبال على تناوله ضعيف ما تسبب فى انتشار الأمراض الخطيرة مثل الجلطات وغيرها.

أهمية شرب الماء 

وأوضح الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، أن الماء على الحياة هى التى تدفع أجهزة الجسم القيام بوظائفها وعمل القلب بسهولة وجريان الدورة الدموية بكل نشاط وعمل الكلى بأعلى كفاءة ومساعدتها على طرد السموم بالجسم مايحافظ على الصحة العامة، لذا يجب تناول الماء يوميا بانتظام وعلى مدار اليوم حيث يجب تناول كوب ماء على رأس كل ساعة منذ الاستيقاظ حتى النوم.

txt

فوائد شرب الماء بانتظام على البشرة

txt

يحسن الهضم ويخفف التوتر، فوائد شرب الماء الساخن على الريق

الجريدة الرسمية