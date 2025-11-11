فوائد لا تخطر ببالك، ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماء بالليمون بانتظام؟

18 حجم الخط

الماء بالليمون من المشروبات الشهيرة التي تقدم بطرق مختلفة حيث يمكن تقديمها بمفردها أو مع العسل أو بالسكر كعصير ليمون وهكذا.

والماء بالليمون من المشروبات الطبيعية التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهي تركب الجسم وتقوي المناعة ولها قيمة غذائية عالية وفوائد عظيمة.

فوائد الماء بالليمون

ويقول الدكتور محمد عادل البسيوني أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية جامعة القاهرة، إن الماء بالليمون من المشروبات المهمة التى لها فوائد عظيمة وغير متوقعة، منها:

تقليل دهون الكبد (الكبد الدهني)، وذلك لوجود مواد نباتية نشطة في الليمون، تستطيع أن تحسن حالة "التهاب الكبد الدهني" أو "الكبد الدهني".

تقليل الكوليسترول لأن ماء الليمون تساعد في تحفيز تدفق العصارة الصفراوية في القنوات الصفراوية، وتساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد المتراكم في الجسم

فقدان الوزن، حيث أن الماء الدافئ بالليمون مع ملعقة عسل النحل صباحا تقلل السكر بالدم وتقلل من مقاومة الأنسولين وهى أسباب أساسية تساعد فى خسارة الوزن.

مضادة للشيخوخة، لأن الماء بالليمون يحسن عمر البكتيريا النافعة في الأمعاء (الميكروبيوم).

السرطانية الخبيثة في اللسان والرئة والقولون. تقليل تكون حصوات الكلى، لأن السترات الموجودة في عصير الليمون ترتبط بمادة اسمها أوكسالات ومعظم أنواع حصوات الكلى تتكون من أوكسالات الكالسيوم، فالسترات تمنع تكون الحصوات عن طريق الارتباط بالأوكسالات.

فيتامين C، حيث أن ليمونة واحدة توفر تقريبًا نصف احتياج الجسم اليومي من فيتامين سي، وهذا مفيد جدا لجهاز المناعة، ويمنع نزيف اللثة، ويحمي من الشعيرات الدموية المكسورة، ويساعد في تكوين الكولاجين، ويحافظ على الشرايين من التلف.

المواد النباتية النشطة، والماء بالليمون غنية بثلاث مواد نباتية نشطة، وهذه المواد لها فوائد في تحسين البواسير، وقرح الساق، والدورة الدموية، والشعيرات الدموية المكسورة، والدوالي.

