6 علامات غير متوقعة تؤكد إصابتك بالجفاف

الجفاف، أو نقص السوائل في الجسم، ليس مجرد شعور بالعطش. فبينما يُعد العطش من أوضح مؤشرات نقص الماء، إلا أن الجفاف أحيانًا يُظهر علامات خفية أو غير متوقعة.





في هذا المقال نستعرض بعض العلامات غير المألوفة التي قد تشير إلى أن الجسم يعاني من نقص في الترطيب، ونتناول تفسيرها وأهمية الانتباه إليها لتفادي المضاعفات، وفقًا لموقع Everydayhealth.



ما هو الجفاف ولماذا يحدث؟

عندما يفقد الجسم كميات من الماء أكبر مما يحصل عليه، تتعرض أنسجة الجسم وجميع وظائفه لضغط. فالماء ضروري للعديد من العمليات الحيوية؛ منها نقل العناصر الغذائية، تنظيم درجة الحرارة، ودعم وظائف الخلايا والأعضاء المختلفة. عندما ينخفض مستوى الماء، تبدأ الأعراض بالظهور، وقد تتفاقم بسرعة إذا لم يُعالج الأمر.



الكليات، على سبيل المثال، قد تجهد لأنها تحاول المحافظة على التوازن الكهربي في الدم والبول، وقد تنشأ اضطرابات في الأملاح (كالصوديوم والبوتاسيوم) التي تؤثر على الأعصاب والعضلات.



من المهم أن ندرك: غالبًا عندما نشعر بالعطش، يكون الجفاف قد بدأ بالفعل، خصوصًا عند الأشخاص الأكبر سنًّا أو أولئك الذين لا يشعرون بالعطش بسهولة. كما أن المرضى المقيمين في أجواء حارة أو الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا يتعرّقون كثيرًا هم أكثر عرضة للجفاف.

علامات غير مألوفة للجفاف

هذه بعض العلامات التي قد لا تربطها مباشرة بالجفاف، لكنّها قد تكون مؤشرًا عليه:

1. رائحة الفم الكريهة (البخر)

عندما ينخفض إنتاج اللعاب بسبب نقص الماء، تقل قدرة الفم على تنظيف نفسه ذاتيًا، وتتكاثر البكتيريا في الفم، مما يسبب رائحة كريهة. يُشير بعض الأطباء إلى أن الجفاف هو أحد الأسباب المحتملة لرائحة الفم الكريهة، خصوصًا إذا لم يكن هناك مرض فموي ظاهر. (هذا العرض ذُكر في مقالات صحية عن العلامات غير الشائعة للجفاف).

2. جفاف الجلد وظهور تورد (احمرار)

قد يبدو جلد الشخص المصاب بالجفاف جافًا أو مشدودًا أو متقشرًا. قد تلاحظ أن الجلد يبدو محمرًّا أو “متوردًا”. في حالات الجفاف، يفقد الجلد قدرته على الاحتفاظ بالرطوبة، فيبدو أغمق أو مشدودًا. أطباء الجلد أحيانًا يجربون اختبارًا بسيطًا — قرص الجلد بين الأصابع فإن لم تعد البشرة بسرعة إلى حالتها الطبيعية يُعد ذلك إشارة إلى نقص في الترطيب.

3. تشنجات العضلات

الجفاف يؤثر على التوازن الكهربائي في الجسم (كالصوديوم، البوتاسيوم، الكالسيوم)، مما قد يسبب تشنجات عضلية، خصوصًا أثناء ممارسة الرياضة أو في الطقس الحار. إذا عانيت مفاجئًا من تقلصات في العضلات خلال نشاط بدني، ففكّر في شرب الماء أو استعادة الأملاح المفقودة.

4. الحمى والقشعريرة

في الحالات الأكثر حدة من الجفاف، قد ترتفع حرارة الجسم، أو يصاحبها قشعريرة. الحمى قد تزيد من فقدان السوائل أيضًا، فتصبح حلقة مفرغة. خصوصًا عند الأطفال، قد تكون الحمى المترافقة مع الجفاف مؤشرًا خطيرًا يحتاج إلى تقييم طبي سريع.

5. الرغبة الشديدة في تناول الحلويات

قد تسمع أن الجوع أحيانًا هو العطش متنكّرًا. عندما يقل الماء في الجسم، قد تواجه صعوبة في إطلاق الجلوكوز من الكبد أو الأنسجة، مما يدفع الجسم إلى الرغبة في السكريات للحصول على طاقة. لذا قد تشتهي الحلويات، في حين أن ما يحتاجه جسمك هو الماء.

6. الصداع

الصداع هو عرض شائع جدًا للجفاف، حتى في المراحل المبكرة. يمكن أن يحدث صداع خفيف أو نوع من الصداع النصفي عندما تقل كمية الماء في الجسم. شرب كوب كبير من الماء قد يساعد في التخفيف من الصداع إذا كان الجفاف جزءًا من السبب.

علامات كلاسيكية (أكثر شيوعًا) للجفاف

بالإضافة إلى هذه العلامات غير المألوفة، هناك مؤشرات معروفة أكثر يمكن أن ترافق نقص السوائل:

العطش الشديد، أو الشعور بجفاف الفم

التبول القليل أو ارتفاع لون البول إلى درجة داكنة أو برتقالية (هذا مؤشر على تركيز البول)

التعب أو الضعف العام

الدوار أو الشعور بالدوخة

الحيرة أو صعوبة في التركيز

تورم بسيط في القدمين أو الكاحلين

الإمساك، حيث يحتاج الجهاز الهضمي للماء لتليين البراز

انخفاض ضغط الدم أو زيادة في سرعة ضربات القلب خاصة عند الوقوف المفاجئ

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأعراض قد تختلف بين الأفراد حسب العمر، الحالة الصحية، والبيئة المحيطة.

لماذا تحتاج إلى الانتباه المبكر؟

إذا أهملنا الجفاف، قد تتطور الحالة إلى مضاعفات خطيرة مثل:

قصور كلوي أو فشل كلوي مؤقت

اختلال في أملاح الدم (مثل ارتفاع الصوديوم أو نقصه)

صدمات دموية – في الحالات القصوى

تأثيرات عصبية: تسارع في النبض، تقلصات، اضطرابات في الوعي

عند الأطفال وكبار السن، الجفاف قد يفاقم أمراضًا كامنة مثل أمراض القلب أو الكبد

لذا من الحكمة التصرف مبكرًا عند ظهور أي علامة، حتى لو لم تكن كاملة الدلالة على الجفاف الشديد.

أعراض الجفاف

كيف يمكن التحقق من وجود جفاف؟

إضافة إلى مراقبة الأعراض، هناك بعض الطرق البسيطة:

اختبار مرونة الجلد: قرص طية من جلد اليد أو البطن ورؤية مدى سرعة عودتها إلى حالتها الأصلية

مراقبة لون البول: إذا كان بنيًا داكنًا أو برتقاليًا، فهذه إشارة قوية لعدم كفاية السوائل

مراقبة كمية التبول: إذا قلت عدد مرات الذهاب إلى الحمام أو أصبح البول قليلًا جدًا

الانتباه لتغير في المزاج أو التركيز: فالجفاف يؤثر على وظائف الدماغ أيضًا.

كيف تعالج الجفاف أو تقي نفسك منه؟



- في الحالات الخفيفة إلى المتوسطة:

شرب الماء ببطء وعلى دفعات

استخدام سوائل تحتوي على الأملاح (محاليل الإرواء الفموي) إذا كان هناك تعرق كثير أو فقدان سوائل

تجنب المشروبات التي تُدرّ البول (كالمدرات أو المشروبات المحتوية على الكافيين بكثرة)

تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الفواكه، الخضراوات، الحساء

تقسيم شرب الماء على مدار اليوم بدلًا من شرب كميات كبيرة دفعة واحدة

- في الحالات المتوسطة إلى الشديدة:

قد يحتاج الأمر إلى علاجات طبية مثل المحاليل الوريدية التي تُعطى في المستشفى لتصحيح النقص الحاد في السوائل والأملاح.

الأطباء يراقبون وظائف الكلى، تحليل الدم (الفحص الكهربي للسوائل في الدم)، وقد يضطرون لتعديل تركيز الصوديوم والبوتاسيوم بطريقة محكمة لتفادي المضاعفات.

نصائح وقائية للحفاظ على الترطيب

احمل قارورة ماء معك دائمًا، واجعل الشرب عادة يومية

زد شربك عندما تكون في مناخ حار أو عند ممارسة التمارين

اضف شرائح فواكه (ليمون، برتقال، خيار) إلى الماء لإضفاء نكهة تجعله أكثر قبولًا

انتبه إلى الأدوية التي قد تؤثر على كمية البول مثل المدرّات (المدرات البولية)

شرب السوائل بانتظام قبل الشعور بالعطش، خصوصًا عند الفئات المعرضة (كبار السن، الأطفال)



