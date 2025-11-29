الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

تقدم فريق برشلونة، على نظيره ألافيس، بنتيجة 2-1، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب كامب نو، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025 /26.

أهداف مباراة برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

افتتح ألافيس التسجيل عن طريق بابلو إيبانيز في الدقيقة الأولى، فيما سجل برشلونة هدفين لامين يامال وداني أولمو في الدقائق 8 و26.

تشكيل برشلونة ضد ألافيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جيرارد مارتين - باو كوبارسي - إيريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو - مارك بيرنال - داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

القناة الناقلة لمباراة برشلونة أمام ألافيس



تذاع مباراة برشلونة وألافيس اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويأمل فريق برشلونة في مصالحة جماهيره بعدما تعرض لخسارة مذلة على يد تشيلسي، بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، في حين أن ألافيس لديه 15 نقطة ويحتل المركز الرابع عشر.

حكم مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم كشف عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس.

ومن المقرر أن يدير الحكم ميجيل أنخيل أورتيز، مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني، مساء اليوم.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو في المباراة نفسها بين برشلونة وألافيس، سيكون مسؤولًا عنها خورخي فيجيروا، حسبما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وعلى صعيد آخر أعلن نادي برشلونة، أن لاعب الوسط فيرمين لوبيز يعاني من إصابة طفيفة في عضلة باطن الساق اليمنى، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح النادي في بيانه أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته إلى فترة تعافٍ تُقدّر بنحو أسبوعين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري وربما عن الجولة القادمة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وتُعد إصابة لوبيز فيرمين ضربة جديدة لبرشلونة في ظل ضغط المباريات وتعدد الإصابات داخل الفريق، خاصة أن اللاعب بات أحد العناصر المهمة في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة بفضل مستوياته المتصاعدة.

