آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مستجدات إصابة حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، الذي يغيب عن الملاعب منذ بداية الموسم الجاري بسبب مشكلة في الظهر أثّرت على قدرته على المشاركة مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن تير شتيجن يعمل بجدية خلال الفترة الأخيرة للتعافي الكامل، حيث يخوض برنامجًا تأهيليًا مكثفًا بهدف العودة إلى التدريبات قبل نهاية شهر نوفمبر، على أن يحصل على التصريح الطبي للمشاركة قبل نهاية العام.

ولا يحظى تير شتيجن بمكان أساسي في تشكيل برشلونة هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب هانز فليك على خوان جارسيا كحارس أول، إلى جانب البولندي فويتشيك تشيزني، الأمر الذي يضع مستقبل الحارس الألماني داخل النادي على المحك.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن تير شتيجن يدرك أن فرص مشاركته بشكل منتظم تبدو ضعيفة، ما يجعله يفكر بجدية في الرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية لضمّه على سبيل الإعارة في يناير، وإن لم تصل عروض رسمية للنادي حتى الآن.

وكان برشلونة قد دعم مركز حراسة المرمى هذا الموسم بالتعاقد مع خوان جارسيا من إسبانيول، ليصبح الحارس المعتمد لدى فليك، مما يجعل عودة شتيجن للمنافسة على مركز الحارس الأول شبه مستحيلة في المرحلة الحالية.

برشلونة يعلن غياب لاعب وسطه لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

فيما أعلن نادي برشلونة، اليوم الخميس، أن لاعب الوسط فيرمين لوبيز يعاني من إصابة طفيفة في عضلة باطن الساق اليمنى، تعرض لها خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

إصابة لاعب برشلونة

وأوضح النادي في بيانه أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت حاجته إلى فترة تعافٍ تُقدّر بنحو أسبوعين قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق المقبلتين في الدوري وربما عن الجولة القادمة من دور المجموعات في دوري الأبطال.

وتُعد إصابة لوبيز فيرمين ضربة جديدة لبرشلونة في ظل ضغط المباريات وتعدد الإصابات داخل الفريق، خاصة أن اللاعب بات أحد العناصر المهمة في خط الوسط خلال الفترة الأخيرة بفضل مستوياته المتصاعدة.

وسقط برشلونة الثلاثاء أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/ 2026.

ولم تكن تلك الهزيمة هي الوحيدة للفريق الكتالوني الموسم الجاري، حيث سبق له الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لهدف في المرحلة الأولى أيضا من دوري أبطال أوروبا.

وعلى مستوى الدوري الإسباني خسر برشلونة أيضا أمام منافسه التقليدي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من لا ليجا.

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في دوري أبطال أوروبا

ويواجه برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت في الجولة القادمة يوم 9 ديسمبر المقبل في ملعب كامب نو، ثم سبارتا براج يوم 21 يناير 2026.

ويختتم برشلونة مبارياته في مرحلة الدوري عندما يلاقي كوبنهاجن الدنماركي في ملعب كامب نو يوم 28 يناير 2026.

