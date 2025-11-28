عبد الرؤوف: الفوز على كايزر تشيفز مفتاح تأهل الزمالك في الكونفدرالية

18 حجم الخط

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الجميع يتعامل مع بعثة الأبيض باحترام منذ وصولها إلى جنوب أفريقيا، مضيفا: “مباراة كايزر تشيفز غدًا كبيرة ومهمة، وندرك حجم المنافس”.

المؤتمر الصحفي للزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

وتابع عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غد السبت أمام كايزر تشيفز: "نحن نمثل نادي الزمالك وهو فريق كبير، ونلعب من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط".

وأردف: "بداية البطولة بفوز أمر مهم، ونتطلع للفوز الثاني في لقاء الغد، وندرك قيمة كايزر تشيفز كفريق، وهدفنا حصد الثلاث نقاط خاصة وأن الزمالك سيخوض المباراتين المقبلتين في مصر أمام المصري البورسعيدي".

وواصل أحمد عبد الرؤوف: "فقدان عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا يؤثر على الفريق، ولكن الزمالك يمتلك لاعبين بجودة عالية وعلى نفس المستوى، والمجموعة المتواجدة مع الفريق قادرة على تعويض أي غيابات في صفوف الزمالك".

واستطرد: "نتعرض لظروف كثيرة خاصة بعد بطولة السوبر المحلي، ولم نكن موفقين في لقاء زيسكو في ترجمة الفرص لأهداف وفزنا بهدف واحد، وفي بعض الأوقات تعرضنا لبعض الأخطاء والمشاكل ونعمل على علاجها، ولكن المهم كان الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وواصل عبد الرؤوف: "نحترم فريق كايزر تشيفز خاصة وأنه فريق منظم ولديه أسلوب لعب محدد، والجمهور يفرق كثيرًا مع الفريق الجنوب أفريقي في ملعبه، ومباراة الغد ستكون كبيرة بين فريقين كبار".

واختتم المدير الفني للزمالك: "الحديث عن تحديد مستقبل الفريق في المنافسة في المجموعة بناء على نتيجة لقاء الغد أمر سابق لأوانه، خاصة وأن هناك مباراتين بعد ذلك للزمالك أمام المصري، وكل مباراة أعمل فيها بالنادي مهمة لتاريخي داخل الفريق ولا أفكر في مستقبلي مع الزمالك وكل المباريات التي خضتها مع الفريق كانت كبيرة، وأي نجاح أحققه يكون لنادي الزمالك أولًا قبل أن يكون نجاح لي، وأحيانًا قد لا يكون هناك حالة رضا من الجماهير عن الأداء ولكن الفوز في لقاء الغد سيمنح الفريق دفعة قوية للمنافسة بقوة".

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر الغد باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

