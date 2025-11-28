الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

الزمالك يختتم تدريباته الليلة على ملعب ستاد بيتر موكابا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك تدريبه الأساسي في الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الزمالك، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

و يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدا السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

 

عبد الرؤوف وجابر يتحدثان غدا عن لقاء الزمالك وبطل جنوب أفريقيا بالكونفدرالية

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبدالله السعيد

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم  قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

