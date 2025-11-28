كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

18 حجم الخط

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد قبل لقاء الغد.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر الغد باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

تضم قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

