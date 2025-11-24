ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام إلتشي في الليجا

18 حجم الخط

انتهت مباراة ريال مدريد أمام إلتشي بالتعادل 2-2، في المباراة التي أُقيمت في الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

ريال مدريد يتعادل مع إلتشي

وتقدم إلتشي في الدقيقة 53 عن طريق أليكس فيباس، قبل أن يتعادل هويسن للريال في الدقيقة 78.

ونجح ألفارو رودريجيز في التقدم من جديد لفريق إلتشي في الدقيقة 84، قبل أن يتعادل بيلينجهام للميرينجي 87.

تشكيل ريال مدريد ضد إلتشي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فران جارسيا، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، جود بيلينجهام.

ترتيب ريال مدريد وإلتشي

ويمتلك ريال مدريد 32 نقطة في المركز الأول في جدول الدوري الإسباني، في حين أن إلتشي لديه 16 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإسباني للموسم الجاري.

