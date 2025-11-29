برشلونة يقترب من ضم نجم دورتموند لخلافة ليفاندوفسكي

18 حجم الخط

يسعى نادي برشلونة لضم بديل لمهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع النادي في يونيو المقبل دون التوصل حتى الآن لاتفاق حول التجديد، خاصة في ظل تقدمه في السن واقترابه من عامه الـ37.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورتس" فلوريان بليتينبيرج، فإن سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند، أصبح من جديد خيارًا حقيقيًا أمام برشلونة للتعاقد معه في الصيف المقبل، ليكون بديلًا محتملًا للبولندي ليفاندوفسكي.

وأشار بليتينبيرج إلى أن جيراسي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع دورتموند بقيمة 50 مليون يورو، يبدأ تفعيله في الصيف القادم، حيث يُفعَّل هذا الشرط لصالح 7 أندية فقط، على رأسها برشلونة، إضافة إلى ريال مدريد، آرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، وليفربول.

يأتي هذا الاهتمام من برشلونة بعد سلسلة من المواسم المميزة التي قدمها جيراسي سواء مع دورتموند أو سابقًا مع شتوتجارت، ما جعله أحد أبرز المهاجمين في البوندسليغا خلال السنوات الأخيرة.

سيرهو جيراسي

آخر تطورات إصابة تير شتيجن ومصيره مع برشلونة

فيما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مستجدات إصابة حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن، الذي يغيب عن الملاعب منذ بداية الموسم الجاري بسبب مشكلة في الظهر أثّرت على قدرته على المشاركة مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن تير شتيجن يعمل بجدية خلال الفترة الأخيرة للتعافي الكامل، حيث يخوض برنامجًا تأهيليًا مكثفًا بهدف العودة إلى التدريبات قبل نهاية شهر نوفمبر، على أن يحصل على التصريح الطبي للمشاركة قبل نهاية العام.

ولا يحظى تير شتيجن بمكان أساسي في تشكيل برشلونة هذا الموسم، في ظل اعتماد المدرب هانز فليك على خوان جارسيا كحارس أول، إلى جانب البولندي فويتشيك تشيزني، الأمر الذي يضع مستقبل الحارس الألماني داخل النادي على المحك.

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن تير شتيجن يدرك أن فرص مشاركته بشكل منتظم تبدو ضعيفة، ما يجعله يفكر بجدية في الرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية لضمّه على سبيل الإعارة في يناير، وإن لم تصل عروض رسمية للنادي حتى الآن.

وكان برشلونة قد دعم مركز حراسة المرمى هذا الموسم بالتعاقد مع خوان جارسيا من إسبانيول، ليصبح الحارس المعتمد لدى فليك، مما يجعل عودة شتيجن للمنافسة على مركز الحارس الأول شبه مستحيلة في المرحلة الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.