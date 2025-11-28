الجمعة 28 نوفمبر 2025
عبد الرؤوف وعمر جابر يحضران اليوم مؤتمرا صحفيا عن مواجهة كايزر تشيفز

عمر جابر
عمر جابر
تقرر إقامة المؤتمر الصحفي لـ" أحمد عبد الرؤوف" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي  الزمالك، في تمام الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، باستاد بيتر موكابا، قبل مواجهة كايرز تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحضر المؤتمر عمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

فيما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الثالثة عصر اليوم الجمعة، على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لخوض مباراة كايرز تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مران الزمالك، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

 يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدا السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك
الزمالك

عبد الرؤوف وجابر يتحدثان غدا عن لقاء الزمالك وبطل جنوب أفريقيا بالكونفدرالية

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة عبدالله السعيد

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم  قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

