ترتيب مجموعة المصري والزمالك في الكونفدرالية

انتهت الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث حقق المصري فوزا خارج ملعبه على زيسكو الزامبي، بينما تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 1/1.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

بهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة خلف المصري البورسعيدي المتصدر برصيد 6 نقاط، ويحصد كايزر تشيفز أول نقطة له، بينما يبقى زيسكو الزامبي بدون نقاط.

تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل – محمد شحاتة – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الجزيري – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود بنتايج وبارون أوشينج ومحمود جهاد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي وآدم كايد وأحمد شريف وعدي الدباغ.

تاريخ الزمالك وكايزر تشيفز في البطولات الأفريقية

الزمالك يُعد من أكثر الأندية الأفريقية مشاركةً في البطولات القارية بواقع 38 موسمًا، خاض خلالها 318 مباراة، حقق الفوز في 162 وتعادل في 70 وخسر 86، وسجل 489 هدفًا واستقبل 280.

على الجانب الآخر، يملك كايزر تشيفز خبرات أقل على الساحة القارية، حيث يشارك للموسم الحادي عشر فقط، وخاض 69 مباراة حقق فيها 36 فوزًا و14 تعادلًا و19 هزيمة، مسجلًا 103 أهداف ومستقبلًا 60.

