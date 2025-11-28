عمر جابر: الزمالك جاهز لتخطي كايزر تشيفز وحصد ثلاث نقاط مهمة

18 حجم الخط

أكد عمر جابر قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سعادته بالتواجد في جنوب أفريقيا، خاصة وأنه جاء إلى هنا كثيرًا، موضحًا أنها المرة الأولى له في بلوكواني.

الزمالك وكايزر تشيفز

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نسعى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ونعلم أن فريق كايزر تشيفز فريق كبير، والزمالك أيضًا فريق كبير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز".

وتابع عمر جابر: "نعلم الكرة الجنوب أفريقية جيدًا ولعبنا الموسم الماضي أمام ستيلينبوش، ونحترم الكرة في جنوب أفريقيا، ولكننا نثق في قدراتنا، ونعلم قوة فريق كايزر تشيفز، والفريق استعد بجدية للمباراة من أجل حصد الثلاث نقاط".

واختتم اللاعب قائلًا: كايرز تشيفز لديه تاريخ في أفريقيا كما أن الزمالك لديه تاريخ كبير أيضًا في القارة، ومواجهة الغد ستكون مختلفة عن مواجهة الزمالك وستيلينبوش في الموسم الماضي.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غد السبت باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

