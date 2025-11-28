الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

محمد عواد
محمد عواد
 خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى الثلاثي التدريبات تحت قيادة فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى،  وركز خلالها على بعض الجوانب الفنية والتعامل مع التسديدات من مسافات متنوعة والكرات العرضية.

 

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

 يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر الغد  باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك
الزمالك

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم  قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

الجريدة الرسمية