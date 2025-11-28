الجمعة 28 نوفمبر 2025
عبدالرؤوف يحاضر لاعبي الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز

ألقى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بالفيديو في الثانية إلا ربع ظهر اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص المدير الفني للزمالك على شرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز، كما منح اللاعبين بعض التعليمات المتعلقة بأدوارهم في الملعب.

وتحدث  عبد الرؤوف عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في اللقاء المقبل.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

 يحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدا السبت  باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

الزمالك
الزمالك

في ذكرى ميلاد أسطورة الزمالك، حكايات تاريخية من دفتر أحوال الثعلب الكبير

الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام كايرز تشيفز في الكونفدرالية

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز

وتضم  قائمة الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

