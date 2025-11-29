بدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول

18 حجم الخط

بدأت فعاليات المؤتمر الاقتصادى المصرى الإفريقي الأول، والذى يقام بالتزامن مع احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها تحت شعار «أفريقيا التي نريدها.. تكامل وشراكة من أجل المستقبل» .

إفريقيا

نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين

يشارك في المؤتمر نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين والأفارقة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتي تشارك نيابة عن رئيس الوزراء، بالإضافة إلى مشاركة المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.

أسبوع التصنيع في أفريقيا

ويهدف المؤتمر الذي يتزامن مع أسبوع التصنيع في إفريقيا إلى وضع رؤية مشتركة لدفع وتيرة تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.

من هم قائمة المشاركين؟

ويشارك بالمؤتمر الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ولجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية والدكتور ماجد جورج الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية و ماري لويس بشارة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

البنية التحتية والاستثمارات

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر تتناول مجموعة من القضايا المحورية، حيث يتم التركيز على البنية التحتية والاستثمارات باعتبارها الركيزة الأساسية لتفعيل الاتفاقيات ودفع عجلة التكامل الأفريقي، كما يتم التطرق إلى سلاسل القيمة والتصنيع من أجل تطوير الصناعات المشتركة وزيادة القيمة المضافة.

كما يأتي المؤتمر في سياق عالمي يتسم بالحاجة إلى الوحدة والتضامن حيث أصبح تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية هو الركيزة الأساسية لبناء نمو وتعاون اقتصادي مشترك ومستدام.

«تعبئة جماعية» لتوحيد الجهود وتحقيق النهضة القارية المنشودة

جدير بالذكر وإدراكا للوضع الحرج الذي يضع أفريقيا بين الأزمات والفرص، يتبنى المؤتمر الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى «تعبئة جماعية» لتوحيد الجهود وتحقيق النهضة القارية المنشودة، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية لدعم التكامل الأفريقي.

