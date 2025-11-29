السبت 29 نوفمبر 2025
اقتصاد

رانيا المشاط: الاستثمار في أفريقيا بوابة النمو المشترك

18 حجم الخط

المؤتمر الاقتصادى المصرى الافريقي الاول، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش المؤتمر الاقتصادى المصرى الافريقي الاول: “يأتي هذا الحدث في لحظة فارقة، متزامنا مع أسبوع التصنيع في أفريقيا، لنقدّم من خلاله رؤية شاملة تعزز تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، وتفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة الشقيقة”. 

الاستثمار في أفريقيا لم يعد خيارا تنمويا

واضافت رانيا المشاط إن الاستثمار في أفريقيا لم يعد خيارا تنمويا، بل أصبح ضرورة إستراتيجية لخلق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وإنتاجية للقارة بأكملها حيث إن القارة الأفريقية تمتلك من الموارد الطبيعية، والفرص البشرية، والأسواق الواعدة ما يجعلها إحدى أهم وجهات الاستثمار العالمي خلال العقود القادمة ومن هذا المنطلق، نؤمن بأن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية يمثل خطوة محورية لدفع النمو، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وزارة التخطيط تضطلع بدور أساسي في هذا المسار

وأشارت المشاط إلى أن وزارة التخطيط تضطلع بدور أساسي في هذا المسار من خلال وضع رؤية واضحة تستند إلى التخطيط العلمي والتعاون الدولي، من خلال دعم مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز قدرات الدول الأفريقية على جذب الاستثمارات النوعية. 

واكدت المشاط إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تركز على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تحقق تأثيرا اقتصاديا واجتماعيا مباشرا، بما يضمن تحقيق نمو شامل لا يترك أحدًا خلف الركب. 

بناء منظومة متكاملة للتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية

كما تسعى الوزارة إلى بناء منظومة متكاملة للتعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية، تقوم على تبادل الخبرات، وتنسيق السياسات، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تشجع على الاستثمار المشترك.

الذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام 

جدير بالذكر في إطار الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، نظم الأهرام ابدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف المؤتمر لتسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.
 

«إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» 

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» اطلق الأهرام ابدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث أن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها. 

