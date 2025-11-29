السبت 29 نوفمبر 2025
اقتصاد

رئيس قطاع الترويج بهيئة الاستثمار: مصر تتحول إلى منصة إقليمية تربط بين أسواق العالم وأفريقيا

المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول، قال أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات خاصة لــــ “ فيتو” على هامش المؤتمر الاقتصادى المصرى الإفريقي الأول إن مصر تمضي بثبات نحو التحول إلى منصة إقليمية محورية تربط بين الاقتصادات العالمية الصاعدة مثل الهند والصين، وبين الأسواق الأفريقية الواعدة، مستفيدة من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة والمزايا التنافسية التي توفرها المناطق الحرة.

الاستثمارات والبنية التحتية لتسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية

وتابع أحمد زهير قائلا: هناك محاور جديد لاستراتيجية الترويج للاستثمار في مصر، والذي يرتكز على تعزيز “الدور البوابي” لمصر كحلقة وصل رئيسية نحو الأسواق الأفريقية مشيرا إلى التكامل بين الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والتطور الكبير في البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب الحوافز التي تقدمها المناطق الحرة، يخلق ميزة تنافسية غير مسبوقة. 

1.3 مليار مستهلك فى أفريقيا 

وأكد زهير أن مصر لا تقدم للمستثمرين بوابة إلى سوق محلية فحسب، بل تفتح أمامهم أيضًا أبواب قارة أفريقيا التي يتجاوز عدد سكانها 1.3 مليار مستهلك مشيرا إلى ان هناك رؤية فى الترويج للاستثمار تجاوزت نموذج الاستثمارات الأجنبية التقليدية. 

الذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام 

ويأتي المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي في إطار الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، حيث نظم الأهرام إبدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف المؤتمر لتسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.

افريقيا 
أفريقيا 

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام إبدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث أن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها. 

