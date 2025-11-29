إبراهيم محلب: نسعى لتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي

18 حجم الخط

المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول، قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق على هامش المؤتمر الاقتصادي المصري الإفريقي الأول إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويتزامن مع أسبوع التصنيع في إفريقيا، لنطرح من خلاله رؤية واضحة نحو تعزيز خطوات تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية، وتوسيع آفاق الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر وأشقائها في القارة.

إبراهيم محلب

وتابع محلب: نحن نتحدث هنا عن مستقبل يتأسس على تنمية مستدامة حقيقية، وعلى تعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وهي مهمة لا تحتمل التأجيل.

وأضاف المهندس إبراهيم محلب أن جلسات المؤتمر تحظى بمشاركة واسعة من الاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الجهات المعنية، حيث نناقش ملفات محورية تتصدرها قضية البنية التحتية والاستثمارات، باعتبارها الأساس الذي يمكن من خلاله تفعيل الاتفاقيات ودفع التكامل الاقتصادي الإفريقي، كما نركز على سلاسل القيمة والتصنيع المشترك لزيادة القدرة التنافسية والصناعات ذات القيمة المضافة داخل القارة.

وقال محلب: إننا لا نقف عند ذلك، بل نولي اهتمامًا بالغًا بملف التكامل المالي وبناء نظم مالية مشتركة قادرة على دعم التجارة البينية، إلى جانب التناول الواعي للبعد الدبلوماسي الاقتصادي، بما يعزز من حضور مصر وتعاونها السياسي والاقتصادي مع دول القارة، حيث نعي تمامًا أن إفريقيا تقف اليوم على مفترق طرق بين تحديات ضاغطة وفرص واعدة.

ومن هذا المنطلق، يأتي التزامنا الكامل بالدعوة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو «تعبئة جماعية» للجهود، لتوحيد الرؤى والعمل معًا من أجل النهضة الشاملة التي تستحقها القارة حيث إنها دعوة تنسجم مع توجه الدولة المصرية الدائم لدعم التكامل الإفريقي وتعزيز التعاون بين شعوبنا.»

جدير بالذكر أنه في إطار الاحتفال بالذكرى الـ150 لتأسيس مؤسسة الأهرام، نظم الأهرام إبدو أول مؤتمر اقتصادي مصري إفريقي، بهدف تسليط الضوء على آفاق التكامل الاقتصادي في إفريقيا.



إفريقيا

«إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل»

وتحت شعار «إفريقيا التي نريدها: تكامل وشراكة من أجل المستقبل» أطلق الأهرام إبدو النسخة الأولى من مؤتمره الاقتصادي المصري الإفريقي، حيث إن المؤتمر يُعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ويأتي ضمن احتفالات الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

