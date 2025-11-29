السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
18 حجم الخط

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلًا بشأن الواقعة المتداولة في أحد فصول مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والتي ظهر خلالها عدد من الطلاب وهم يقومون بسلوكيات غير منضبطة تضمنت إهانة معلمة داخل الفصل، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الوزير أن كرامة المعلم خط أحمر، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يمسّ هيبة المعلّم أو يخلّ بالنظام المدرسي، وأنها ستتخذ إجراءات رادعة للحفاظ على الانضباط داخل المدارس.

إجراءات حاسمة من وزارة التربية والتعليم

ووجّه وزير التربية والتعليم باتخاذ عدة قرارات فورية، أبرزها:

إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية للتحقيق العاجل، واتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المتورطين نهائيًا لمدة عام كامل، مع عدم السماح بقيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026 / 2027.

التأكيد على أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو الإساءة للمعلمين ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

رسالة واضحة من وزير التعليم

وشدد محمد عبد اللطيف على أن احترام المعلم هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك يشكل تعديًا أو انتهاكًا لهيبته داخل المدارس.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع العاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة الإسكندرية عبد السلام المحجوب

مواد متعلقة

بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه

محافظ الجيزة: السيطرة الكاملة على حريق استوديو مصر دون خسائر في الأرواح

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 3 أشهر

أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين.. إعادة فتح التقديم بمسابقات معلم مساعد من بين مدرسي الحصة في هذه التخصصات.. إجراءات جديدة بشأن عمرة شعبان ورمضان

الجيزة: غلق شارع الأهرام 3 أشهر لأعمال مترو المطبعة

محافظ الجيزة: استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد لخدمة المواطنين والتوسع فيها

وزير التعليم يصدر قرارا جديدا لتنظيم الدراسة بمدارس المتفوقين

إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للتعليم قبل الجامعي للعامين 2024–2025

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

توقعات بتراجع المحصول القادم، خبير يكشف كارثة زراعية في مصر تهدد الفلاح بترك أرضه

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

قائمة بالأدوية الممنوع اصطحابها أثناء السفر للخارج

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية