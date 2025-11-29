وزير التعليم: فصل الطلاب المتورطين في "إهانة معلمة الإسكندرية" وإحالة الواقعة للتحقيق

18 حجم الخط

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا عاجلًا بشأن الواقعة المتداولة في أحد فصول مدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والتي ظهر خلالها عدد من الطلاب وهم يقومون بسلوكيات غير منضبطة تضمنت إهانة معلمة داخل الفصل، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد الوزير أن كرامة المعلم خط أحمر، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز يمسّ هيبة المعلّم أو يخلّ بالنظام المدرسي، وأنها ستتخذ إجراءات رادعة للحفاظ على الانضباط داخل المدارس.

إجراءات حاسمة من وزارة التربية والتعليم

ووجّه وزير التربية والتعليم باتخاذ عدة قرارات فورية، أبرزها:

إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية للتحقيق العاجل، واتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره من إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية.

فصل الطلاب المتورطين نهائيًا لمدة عام كامل، مع عدم السماح بقيدهم في أي مدرسة أخرى قبل بداية العام الدراسي 2026 / 2027.

التأكيد على أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو الإساءة للمعلمين ستُقابل بإجراءات صارمة وفورية.

رسالة واضحة من وزير التعليم

وشدد محمد عبد اللطيف على أن احترام المعلم هو الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وأن الوزارة لن تتهاون مع أي سلوك يشكل تعديًا أو انتهاكًا لهيبته داخل المدارس.

وتأتي هذه القرارات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع العاملين.

