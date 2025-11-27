الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للتعليم قبل الجامعي للعامين 2024–2025

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للتعليم قبل الجامعي للعامين الدراسيين 2024 و2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية ودعم جهود الإصلاح التعليمي المستند إلى البيانات الموثوقة.

نظام بيانات متوافق مع المعايير الدولية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن قاعدة البيانات الجديدة تعتمد على نظام متكامل لجمع وتحليل البيانات، يتماشى مع منهجيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعايير معهد اليونسكو للإحصاء، ومؤشرات الاتحاد الدولي للاتصالات

وأشار إلى أن هذا التوافق يضع مصر ضمن الدول المنضمة للحركة العالمية لتعزيز المساءلة التعليمية ومتابعة تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجودة التعليم.

إنجازات ميدانية تدعم تطوير العملية التعليمية

وأكد الوزير أن قاعدة البيانات ساهمت في تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية خلال فترة زمنية وجيزة، أبرزها:

خفض كثافات الفصول عبر إضافة واستغلال نحو 100 ألف مساحة تعلم جديدة.

معالجة العجز في أعداد المعلمين من خلال إعادة التوزيع والتوظيف المستهدف.

زيادة الوقت التعليمي الفعلي عبر تمديد العام الدراسي وإعادة تنظيم الجداول.

ارتفاع نسب الحضور المدرسي بعد سنوات من التراجع.

توسيع تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي وإتاحة المنصة الرقمية لجميع المحافظات بدعم شركاء محليين ودوليين.

تنظيم شهادات مدارس المتفوقين وإنشاء وحدة جديدة لدعمها

وتناول اجتماع الوزير مناقشة مشروع القرار الوزاري الخاص بتنظيم شهادات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والموهوبين، بما يشمل نظام الدراسة والامتحانات.

كما تمت الموافقة على إنشاء وحدة خاصة لمدارس المتفوقين والموهوبين لتقديم الدعم الأكاديمي والإداري، بالإضافة إلى نقل تبعية مدرسة المتفوقين بعين شمس لهذه الوحدة.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومتابعة خطط الإصلاح التربوي خلال الفترة المقبلة.

