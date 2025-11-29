السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه

شارع ضياء، فيتو
شارع ضياء، فيتو
18 حجم الخط

 قام حامد سلامة رئيس حي الطالبية بتنفيذ حملة موسعة بشارع ضياء، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وما تشهده المنطقة من ضغط مروري عقب غلق جزء من شارع الهرم، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التعامل السريع مع أماكن الازدحام المروري ورفع كفاءة الشوارع المحورية.

 

حملة لرفع الإشغالات وتحسين حركة المركبات

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور، وضبط المخالفات، وإعادة الانضباط للشارع الحيوي الذي يُعد أحد الشرايين المهمة المؤدية إلى مناطق عديدة بمحافظة الجيزة، وشملت الأعمال رفع الباعة الجائلين المخالفين، وإزالة الحواجز العشوائية، وفتح المسارات المغلقة، بما يساهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات.

استجابة لإغلاق شارع الهرم 

وتأتي هذه التحركات الميدانية نتيجة لغلق شارع الهرم من ناحية كايرو مول حتى شارع المطبعة بسبب أعمال محطة مترو المطبعة ضمن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، مما تسبب في زيادة الكثافة المرورية بالشوارع البديلة، وعلى رأسها شارع ضياء، ومن هنا جاءت توجيهات المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للشوارع المحيطة والعمل على تحقيق أكبر قدر من الانسياب المروري.

وأكد رئيس حي الطالبية أن أجهزة الحي في حالة استعداد دائم للتدخل السريع ومعالجة أي تكدسات مرورية، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لضمان استدامة الانضباط بالشوارع، كما شدد على التعاون مع أجهزة المرور لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل تحركاتهم اليومية.

وتواصل محافظة الجيزة جهودها الميدانية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ودعم أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروع الخط الرابع محافظة الجيزة محطة مترو المطبعة محافظ الجيزة عادل النجار محافظ الجيزة شارع المطبعة شارع الهرم

مواد متعلقة

محافظ الجيزة: السيطرة الكاملة على حريق استوديو مصر دون خسائر في الأرواح

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 3 أشهر

أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين.. إعادة فتح التقديم بمسابقات معلم مساعد من بين مدرسي الحصة في هذه التخصصات.. إجراءات جديدة بشأن عمرة شعبان ورمضان

الجيزة: غلق شارع الأهرام 3 أشهر لأعمال مترو المطبعة

محافظ الجيزة: استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد لخدمة المواطنين والتوسع فيها

وزير التعليم يصدر قرارا جديدا لتنظيم الدراسة بمدارس المتفوقين

إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متكاملة للتعليم قبل الجامعي للعامين 2024–2025

وزير التعليم: إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع إيطاليا

الأكثر قراءة

فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

رسميا، محمد بلال رئيسا لـ نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

تقترب من 4 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة

رباعي الأهلي من المغرب إلى الدوحة مباشرة للانضمام لمنتخب مصر بكأس العرب

طفل يحمل توأمه داخليا، تفاصيل عملية نادر لرضيع بالشرقية والأطباء: لم نصدق ما شاهدناه (صور)

قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية