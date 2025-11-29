بقيادة رئيس حي الطالبية، حملة مكثفة في شارع ضياء البديل المروري لشارع الهرم بعد غلقه

18 حجم الخط

قام حامد سلامة رئيس حي الطالبية بتنفيذ حملة موسعة بشارع ضياء، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية وما تشهده المنطقة من ضغط مروري عقب غلق جزء من شارع الهرم، وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة التعامل السريع مع أماكن الازدحام المروري ورفع كفاءة الشوارع المحورية.

حملة لرفع الإشغالات وتحسين حركة المركبات

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات التي تعيق حركة المرور، وضبط المخالفات، وإعادة الانضباط للشارع الحيوي الذي يُعد أحد الشرايين المهمة المؤدية إلى مناطق عديدة بمحافظة الجيزة، وشملت الأعمال رفع الباعة الجائلين المخالفين، وإزالة الحواجز العشوائية، وفتح المسارات المغلقة، بما يساهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات.

استجابة لإغلاق شارع الهرم

وتأتي هذه التحركات الميدانية نتيجة لغلق شارع الهرم من ناحية كايرو مول حتى شارع المطبعة بسبب أعمال محطة مترو المطبعة ضمن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، مما تسبب في زيادة الكثافة المرورية بالشوارع البديلة، وعلى رأسها شارع ضياء، ومن هنا جاءت توجيهات المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة للشوارع المحيطة والعمل على تحقيق أكبر قدر من الانسياب المروري.

وأكد رئيس حي الطالبية أن أجهزة الحي في حالة استعداد دائم للتدخل السريع ومعالجة أي تكدسات مرورية، مشيرًا إلى أن الحملات ستتواصل خلال الأيام المقبلة لضمان استدامة الانضباط بالشوارع، كما شدد على التعاون مع أجهزة المرور لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل تحركاتهم اليومية.

وتواصل محافظة الجيزة جهودها الميدانية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ودعم أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

