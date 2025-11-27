وزير التعليم يصدر قرارا جديدا لتنظيم الدراسة بمدارس المتفوقين

18 حجم الخط

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا أعلنت فيه صدور القرار الوزاري رقم (303) عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والخاص بإعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات في مدارس المتفوقين والموهوبين بكافة أنواعها، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويهدف القرار إلى تطوير منظومة التعليم الموجه للطلاب المتفوقين، وتعزيز التخصصات العلمية والهندسية والتكنولوجية داخل المدارس المصرية.

أهداف القرار وتطوير منظومة مدارس المتفوقين

جاء في الباب الأول من القرار مجموعة من الأهداف الأساسية لمدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا، أبرزها:

دعم ورعاية المتفوقين في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

تعظيم دور العلوم والرياضيات في النظام التعليمي المصري.

نشر نظم التعليم الحديثة مثل نظام STEM داخل المدارس.

تشجيع الطلاب على الاتجاه نحو التخصصات العلمية في المرحلة الثانوية.

تطبيق مناهج معتمدة على المشروعات الاستقصائية والتعلم التكاملي.

تنمية مهارات الطلاب في التعلم التعاوني والتفكير النقدي والإبداعي.

إعداد كوادر متميزة قادرة على الالتحاق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي.



إنشاء وحدة مركزية جديدة لمدارس المتفوقين والموهوبين

ونصت المادة الثانية على إنشاء وحدة مركزية جديدة تحت مسمى وحدة مدارس المتفوقين والموهوبين تتبع الوزير مباشرة، وتحل محل وحدة STEM السابقة واللجنة التنفيذية العليا. وتتولى الوحدة الإشراف الكامل على جميع مدارس المتفوقين بما فيها:

مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

اختصاصات الوحدة الجديدة

ووفق المادة الثالثة، تختص الوحدة الجديدة بجميع الشؤون الفنية والمالية والإدارية للمدارس، ومنها:

وضع خطط تنويع فرص التعلم بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب بكل مدرسة.

وضع معايير اختيار العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

متابعة عمليات التقييم ووضع أسئلة الامتحانات.

متابعة المناهج الدولية في نظام STEM وتكييفها بما يناسب التعليم المصري.

الإشراف على التوجيه الفني ومتابعة جودة التدريس.



تفاصيل نظام الدراسة بمدرسة المتفوقين بعين شمس

وأكدت المادة الرابعة أن مدرسة المتفوقين بعين شمس تعد مدرسة رائدة في مجال رعاية المتفوقين، ويكون نظام الدراسة بها باللغة العربية وفق نظام البكالوريا المصرية في مسارين:

مسار الطب وعلوم الحياة

مسار الهندسة وعلوم الحاسب

ويُختار المسار بعد الانتهاء من الصف الأول الثانوي.



نظام الدراسة بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)

وتضمنت المادة الخامسة تنظيم الدراسة والامتحانات بمدارس STEM، حيث:

تقتصر شهادة الثانوية العامة على الصف الثالث الثانوي.

يختار الطلاب بين مجموعتين: العلوم أو الرياضيات.

تشمل المواد الأساسية غير المحتسبة: التربية الدينية – المواطنة وحقوق الإنسان.

تشمل المواد المحتسبة: اللغة العربية، اللغات الأجنبية، الكيمياء، الفيزياء.

مواد التخصص تختلف وفق المسار العلمي أو الرياضي.

يدرس الطلاب برامج عملية متقدمة ويتم تقييمها عمليًا.



كما شددت الوزارة على الالتزام بالسلوك التربوي، وإخطار ولي الأمر بسلوكيات الطالب غير المنضبطة بشكل شهري.

احتساب المعدل التراكمي GPA

وفي المادة السادسة، أوضح القرار أن المعدل التراكمي للصف الثالث الثانوي بمدارس STEM يُحسب من أربع نقاط لكل مادة محتسبة ضمن GPA.

