وزير التعليم: إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إلى التعليم الفني العام المقبل

18 حجم الخط

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية “كيريو” فاق جميع التوقعات.

إحصاءات غير مسبوقة في الدخول على المنصة

وكشف عبد اللطيف أن هناك أكثر من 750 ألف طالب سجلوا على المنصة، و222 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا.

شهادة دولية لطلاب الثانوية

وأكد وزير التربية والتعليم أن جميع خريجي المرحلة الثانوية سيحصلون على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما تثبت إتقانهم لمهارات البرمجة، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وإعداد جيل قادر على المنافسة العالمية.

إدخال مادة البرمجة والتعليم الفني

وأوضح الوزير أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ستدخل رسميًا إلى التعليم الفني بداية من العام الدراسي المقبل.

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم، فيتو

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة تطوير المنظومة التعليمية

جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومتابعة خطط الإصلاح التربوي خلال الفترة المقبلة.

دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تطوير المنظومة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية الدور المحوري للمجلس في صياغة السياسات التربوية ودعم جهود تطوير التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة لضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.