الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم: إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع إيطاليا

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف توقيع بروتوكول تاريخي مع دولة إيطاليا لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع كبرى مراكز الصناعة والمستثمرين المصريين، لتصبح أكبر شراكة تعليمية من نوعها على مستوى العالم في مجال التعليم الفني.

نقلة نوعية للتعليم الفني في مصر

وأكد محمد عبداللطيف أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يمثل نقلة نوعية تاريخية، ويفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة تدعم سوق العمل المصري.

204 مدارس تكنولوجيا تطبيقية بعد التوسع

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم مناقشة مشروع قرار وزاري لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بعد وصول عددها بفضل البروتوكولات الجديدة إلى 204 مدارس على مستوى الجمهورية.

وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة تطوير المنظومة التعليمية

جاء ذلك خلال ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم ومتابعة خطط الإصلاح التربوي خلال الفترة المقبلة.

دور المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في تطوير المنظومة

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية الدور المحوري للمجلس في صياغة السياسات التربوية ودعم جهود تطوير التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التكامل بين قطاعات الوزارة لضمان تنفيذ الخطط الاستراتيجية بكفاءة.

