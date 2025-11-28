تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع الأهرام لمدة 3 أشهر

18 حجم الخط

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ تحويلات مرورية جديدة في شارع الأهرام، وذلك بالتزامن مع بدء أعمال إنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع للمترو، حيث يتم إغلاق كلي للشارع لمدة 3 أشهر بداية من اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، بهدف تسهيل تنفيذ الأعمال الإنشائية دون التأثير على حركة المرور بشكل كامل.

تفاصيل غلق شارع الأهرام

وأوضحت المحافظة أن الغلق يشمل الاتجاه القادم من ميدان الجيزة في نطاق محطة المطبعة، على أن تستمر الأعمال يوميًّا ابتداءً من الساعة 3 صباحًا وحتى انتهاء مدة المشروع.

سبب إغلاق شارع الأهرام

ويأتي ذلك في إطار استكمال أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة الجديدة، والتي تُعد إحدى المحطات الرئيسية بالخط الرابع للمترو، والمساهمة في تخفيف الضغط المروري عن شارع الهرم والمناطق المحيطة.

شارع الأهرام

التحويلات المرورية المقترحة

ووضعت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع محافظة الجيزة خطة تحويلات لتسهيل الحركة، وجاءت كالتالي:

الدخول يمينًا إلى شارع حسن محمد ثم يسارًا إلى شارع الليثي لاستكمال السير دون التوقف في نطاق الأعمال.

استكمال الحركة باتجاه شارع الخليل إبراهيم وصولًا إلى شارع العريش كبديل آمن يخفف الضغط على شارع الهرم.

وطالبت محافظة الجيزة قائدي المركبات بضرورة الالتزام باللوحات الإرشادية وخطوط السير البديلة، مع تجنب منطقة الأعمال قدر الإمكان لتفادي التكدسات المرورية، مؤكدة أن هناك انتشارًا لرجال المرور على مدار الساعة لإرشاد المواطنين.

ويمثل مشروع مترو الخط الرابع نقلة نوعية في وسائل النقل بمحافظة الجيزة، حيث يربط مناطق الهرم والفيصل والمريوطية بوسط القاهرة، مما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.