أخبار مصر

محافظ الجيزة: استمرار إقامة أسواق اليوم الواحد لخدمة المواطنين والتوسع فيها

 شدّد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على أهمية استمرار أسواق اليوم الواحد في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة لما تمثله من آلية فعّالة لتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مخفضة بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

نجاح تجربة أسواق اليوم الواحد خلال الأشهر الماضية

 وأكّد محافظ الجيزة أن نجاح تجربة أسواق اليوم الواحد خلال الأشهر الماضية يعكس دورها في إيصال السلع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل حلقات التداول وتكاليف النقل، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على السعر النهائي ويضمن توافر المنتجات بأسعار عادلة.

التوسع في نقاط الإقامة للأسواق

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتوسع في نقاط الإقامة للأسواق لتغطية أكبر عدد من المناطق بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والجهات المعنية وعدم حصر إقامة الأسواق في مناسبات محددة لتحقيق اقصي استفادة منها للمواطنين.

