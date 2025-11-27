أخبار مصر اليوم: رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين.. إعادة فتح التقديم بمسابقات معلم مساعد من بين مدرسي الحصة في هذه التخصصات.. إجراءات جديدة بشأن عمرة شعبان ورمضان

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتائج تطبيق مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي على طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرًا إلى أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية “كيريو” فاق جميع التوقعات.

وكشف عبد اللطيف أن هناك أكثر من 750 ألف طالب سجلوا على المنصة، و222 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا.

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن اتخاذ إجراءات تنفيذية جديدة لرحلات عمرة شهري شعبان ورمضان.

وأكدت غرفة شركات السياحة، أنها تلقت تعليمات من وزارة السياحة والآثار بشأن الضوابط العامة والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1447 هـ.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة المصرية تمضي في تنفيذ خطة طموحة لتطبيق الرقمنة وتعميم تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير آليات العمل الحكومي وربطها باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تضمين مسارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في التعليم والمناهج الدراسية؛ بهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات المستقبل، مؤكدًا أن برنامج التنمية الشاملة الذي تنفذه الحكومة يستهدف تحسين جودة الخدمات، والمساهمة في خفض معدلات البطالة، وخلق بيئات عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا.

أكد الأزهر الشريف أنه تابع بقلقٍ بالغٍ وبحزن أليم ما تداولته الأنباء خلال الفترة الأخيرة من حوادث التحرش بأطفالنا الأبرياء وانتهاك حرماتهم والمساس بشرف عائلاتهم، على أيدي عصابات مجرمة تجرَّدت من كل معاني الرحمة والإنسانية، وضربت عرض الحائط بكل القيم الدينية والأخلاقية.

وشدد الأزهر على أنَّ هذا التحرش الخسيس الدنيء بالأطفال الأبرياء إنما هو جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع، وتقزز منها الذوق الآدمي والشعور الإنساني منذ القدم وحتى اليوم.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون

لتصبح " تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم استدراكات موسعة لعدد 5 إعلانات خاصة بمسابقات شغل وظائف /معلم مساعد مادة) لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) للعاملين بنظام الحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وجاء ذلك استجابة للطلبات المتزايدة التي تلقاها الجهاز من عدد كبير من العاملين بالحصة ممن يحملون تخصصات لم تُدرج ضمن الإعلانات الأصلية، وحرصًا على ضمان تكافؤ الفرص بينهم وبين زملائهم.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر (ب)، الصادر في 26 نوفمبر 2025، قراران جديدان لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبى داخل مصر، والتسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

قرار رئيس الوزراء رقم 4330 لسنة 2025، بشأن إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبى داخل جمهورية مصر العربية، حيث تُنشأ نافذة رقمية واحدة للتصوير الأجنبى، وتتولى اللجنة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة، ولا يجوز التعامل مع التصوير الأجنبى إلا من خلال هذه النافذة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 496 لسنة 2025، بشأن البروتوكول المعدل للاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة طاقة نووية على أراضي مصر بإضافة منظومة الحماية المادية لنطاق أعمال المقاول العام الروسي.

كما أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 370 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى لعام 2022 بين مصر وألمانيا.

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بسلالم محطة مترو المطبعة ضمن مشروع محطات الخط الرابع لمترو الأنفاق، وما يستلزمه ذلك من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة، وذلك تحديدًا بدايةً من تقاطعه مع شارع حسن محمد.

ويبدأ الغلق الكلي اعتبارًا من الساعة ٣ صباحًا يوم الجمعة الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٥ ويستمر لمدة ٣ شهور لحين الانتهاء من الأعمال

