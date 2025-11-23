الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

إصابة 20 عامل إثر
إصابة 20 عامل إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا
18 حجم الخط

أصيب 20 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 20 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا 

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

كدمات وسحجات وكسور

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 20 عاملا تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة

بعد 10 أيام من رحيل زوجها، وفاة عروس اختناقًا بالغاز في سمالوط بالمنيا

طقس مستقر ودرجة حرارة تصل لـ32 في المنيا اليوم الجمعة

التصريح بدفن 3 متوفين في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا

مسجد أحمد الفولي بالمنيا، قبلة روحية تجمع المصلين والزوار أسبوعيا (صور)

طقس مشمس وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالمنيا اليوم الجمعة

المنيا في 24 ساعة، حوادث مأساوية وتحذيرات مرورية وطقس خريفي متقلب

إحالة أوراق متهم بالقتل ثأرا في المنيا للمفتي للمرة الثانية قبل النطق بالحكم

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية