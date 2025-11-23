إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

18 حجم الخط

أصيب 20 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

إصابة 20 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

كدمات وسحجات وكسور

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 20 عاملا تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

