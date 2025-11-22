السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة

إصابة 12 عاملا إثر
إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة
18 حجم الخط

 أصيب 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجرى تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص محمل بالعمال في الطريق الأوسطي بمدينة المنيا الجديدة، أثناء ذهبهم إلى مقر عملهم في إحدى المصانع.

كدمات وسحجات وكسور متفرقه

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 12 عاملا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم.

النيابة العامة

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم

مواد متعلقة

بعد 10 أيام من رحيل زوجها، وفاة عروس اختناقًا بالغاز في سمالوط بالمنيا

طقس مستقر ودرجة حرارة تصل لـ32 في المنيا اليوم الجمعة

التصريح بدفن 3 متوفين في حادث انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي في المنيا

مسجد أحمد الفولي بالمنيا، قبلة روحية تجمع المصلين والزوار أسبوعيا (صور)

طقس مشمس وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالمنيا اليوم الجمعة

المنيا في 24 ساعة، حوادث مأساوية وتحذيرات مرورية وطقس خريفي متقلب

إحالة أوراق متهم بالقتل ثأرا في المنيا للمفتي للمرة الثانية قبل النطق بالحكم

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في المنيا

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية