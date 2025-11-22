18 حجم الخط

أصيب 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجرى تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 12 عاملا إثر انقلاب ميكروباص بالمنيا الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص محمل بالعمال في الطريق الأوسطي بمدينة المنيا الجديدة، أثناء ذهبهم إلى مقر عملهم في إحدى المصانع.

كدمات وسحجات وكسور متفرقه

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 12 عاملا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم.

النيابة العامة

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

