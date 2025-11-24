الإثنين 24 نوفمبر 2025
“بالزئبق الأحمر”، سقوط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين في المنيا

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي مكوّن من 6 عناصر إجرامية تخصصوا في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر إيهامهم ببيع مادة كيميائية بزعم أنها أثرية وتستخدم في أعمال التنقيب عن الآثار بمحافظة المنيا.

بلاغ يقود لكشف الشبكة

تلقى مركز شرطة ملوي بلاغًا من عامل يقيم بدائرة المركز، أفاد بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة بالدخول إلى منزله وانتحال صفة جهة رسمية وسرقة 175 كيلوجرام من مادة كبريتيد الزئبق المعبأة داخل أجولة من مسكنه.
وذكر المبلغ أنه حصل على تلك المادة من شخصين مقيمين بدائرة المركز بغرض بيعها، وتم ضبطهما.

وبمواجهتهما أقرا بأن المادة تُستخدم في عمليات النصب عبر إقناع الضحايا بأنها تحتوي على الزئبق الأحمر، ويمكن استخراجها من مواد أثرية تُستعمل في التنقيب عن الكنوز، وذلك بالمشاركة مع المبلغ نفسه.

ضبط الجناة والأسلحة المستخدمة

أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الجناة الأربعة، لأحدهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على:بندقية آلية وفرد خرطوش والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بغرض النصب على المواطنين، كما تم بإرشادهم ضبط كميات المادة المستخدمة في عمليات الاحتيال.

إجراءات قانونية

اتُّخذت الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لضبط كل من يحاول استغلال المواطنين أو التلاعب بمعتقداتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

