الحماية المدنية تسيطر على حريق في محول كهربائي بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من إخماد حريق هائل اندلع داخل محول كهربائي في إحدى قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، دون خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حريق هائل داخل محول كهربائي في قرية شوشة التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية المنيا إلى موقع البلاغ حيث تم الدفع 3 سيارات مطافي، وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

