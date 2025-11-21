طقس مستقر ودرجة حرارة تصل لـ32 في المنيا اليوم الجمعة

18 حجم الخط

تشهد المنيا اليوم الجمعة طقسًا مستقرًا يميل للحرارة خلال ساعات النهار، وسط أجواء مشمسة وسماء صافية على مدار اليوم.

وتبدأ درجات الحرارة منذ الصباح عند نحو 22 درجة مئوية، قبل أن ترتفع تدريجيًا لتسجل ذروتها في فترة الظهيرة، حيث تصل إلى 32 درجة مئوية، وهو ما يجعل الطقس حارًا نسبيًا خاصة في المناطق المكشوفة والطريق الصحراوي.

ملابس خفيفة وقطنية

وتنصح الجهات المعنية المواطنين بارتداء ملابس خفيفة وقطنية خلال ساعات النهار، مع تجنب الجواكت الثقيلة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة، كما يُفضل استخدام قبعات أو نظارات شمسية أثناء الظهيرة للوقاية من أشعة الشمس القوية.

سترة خفيفة عند الخروج ليلًا

ومع دخول ساعات المساء، تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا لتصل إلى نحو 21 درجة مئوية، ما يجعل الجو أكثر اعتدالًا، لذلك يُنصح بحمل سترة خفيفة عند الخروج ليلًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

حفاظًا على سلامة المواطنين

وتدعو التحذيرات إلى الإكثار من شرب الماء خلال النهار، وتجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة حفاظًا على سلامة المواطنين.

