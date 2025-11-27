دورات تدريبية لأعضاء النيابة العامة حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة

18 حجم الخط

في إطار إستراتيجية النيابة العامة لتعزيز قدرات أعضائها في مواجهة ما يستحدث من جرائم، وتفعيلًا للتعاون المؤسسي والدولي، نظَّمت المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المتخصصة والتي حملت عنوان "التصدي لجرائم العنف ضد المرأة" بمحافظة الإسكندرية، وذلك مشاركةً مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، وبمُشاركة أعضاء من النيابة العامة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي.

هدفت الدورة التدريبية إلى تطوير الأداء القضائي لأعضاء النيابة العامة في مجال جرائم العنف ضد المرأة ولاسيما الجرائم المُستحدثة؛ وذلك من خلال تناول الإطار القانوني والتطبيق العملي لمكافحة الجرائم الموجهة ضد المرأة، كما تضمنت آليات جمع الأدلة الجنائية الرقمية من المصادر المفتوحة والتقنيات الحديثة ومناقشة التحديات النفسية والاجتماعية للعنف السيبراني ضد المرأة، وحجية الأدلة الرقمية أمام المحاكم الجنائية، وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة ذلك النمط من الجرائم، وقد حاضر فيها نُخبة من السادة الخبراء الوطنيين من بينهم أعضاء من النيابة العامة، وخبراء نفسيين.

وانتهت الدورة التدريبية إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء الفنيين المختصين والجهات الوطنية المُعاونة في تحقيقات تلك الجرائم؛ لمواكبة تطورها، وأهمية تكثيف برامج التدريب لأعضاء النيابة العامة وضباط إنفاذ القانون وتبادل المعلومات والأدلة الرقمية مع توفير الدعم النفسي اللازم للضحايا، بما يدعمُ العدالة ويحافظ على استقرار المجتمع.

