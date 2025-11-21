18 حجم الخط

شهد مركز سمالوط شمال محافظة المنيا واقعة مأساوية جديدة، حيث توفيت عروس شابة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها باختناق ناتج عن تسرب غاز داخل منزل الزوجية، وذلك بعد عشرة أيام فقط من وفاة زوجها في الحادث ذاته، لتلحق به بعد صراع مع الإصابة.

بعد 10 أيام من رحيل زوجها.. وفاة عروس اختناقًا بالغاز في سمالوط بالمنيا

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد بحدوث حالة اختناق لزوجين حديثي الزواج داخل منزلهما بقرية دفش التابعة لمركز سمالوط، نتيجة تسرب غاز، ما أسفر عن وفاة الزوج في الحال وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

وفاة عروس اختناقًا بالغاز في سمالوط بالمنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالاختناق، لتلحق بزوجها بعد أيام قليلة من زفافهما.

وفاة عروس في المنيا

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.