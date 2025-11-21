الجمعة 21 نوفمبر 2025
بعد 10 أيام من رحيل زوجها، وفاة عروس اختناقًا بالغاز في سمالوط بالمنيا

شهد مركز سمالوط شمال محافظة المنيا واقعة مأساوية جديدة، حيث توفيت عروس شابة داخل المستشفى متأثرة بإصابتها باختناق ناتج عن تسرب غاز داخل منزل الزوجية، وذلك بعد عشرة أيام فقط من وفاة زوجها في الحادث ذاته، لتلحق به بعد صراع مع الإصابة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارًا يفيد بحدوث حالة اختناق لزوجين حديثي الزواج داخل منزلهما بقرية دفش التابعة لمركز سمالوط، نتيجة تسرب غاز، ما أسفر عن وفاة الزوج في الحال وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالاختناق، لتلحق بزوجها بعد أيام قليلة من زفافهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

