جامعة المنيا عن اتهامات خريجة لعضو هيئة تدريس: لا معلومات رسمية ونحتفظ بحقنا القانوني

نفت جامعة المنيا في بيان رسمي ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن اتهامات وجهتها إحدى الخريجات إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ادعت فيها إجبارها على إقامة علاقة غير شرعية معه خلال فترة دراستها.

جامعة المنيا تنفي اتهامات خريجة لعضو هيئة تدريس وتؤكد: لا معلومات رسمية ونحتفظ بحقنا القانوني

 

وأكدت الجامعة في بيانها أنها تابعت ما نُشر «ببالغ الأسف»، موضحة أن المنشور تضمن تشهيرًا باسم الجامعة ومنسوبيها، اعتمادًا على «مزاعم شخصية» تروج لها إحدى الخريجات دون سند أو دليل موثوق.

جامعة المنيا 

وشددت الجامعة على التزامها الكامل بقيمها الأكاديمية وأعرافها الجامعية، مؤكدة أنها لا تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفة مثبتة لأحكام القانون أو ميثاق القيم الجامعية.

ليست طالبة منتظمة

 وأضاف البيان أن الجامعة لا تمتلك أي سجلات أو معلومات رسمية تخص الواقعة المتداولة، خاصة أنها تتعلق بخريجة وليست طالبة منتظمة، وهو ما يجعل التحقق من الادعاءات المتداولة غير ممكن في الوقت الحالي.

وأوضح البيان أن الجامعة تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة فور صدور حكم قضائي نهائي يثبت صحة الادعاءات بشأن حدوث أي تجاوز خلال سنوات دراسة الخريجة.

منصات التواصل الاجتماعي

وناشدت الجامعة جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي الالتزام بالمسئولية الأخلاقية والمهنية، وتجنب نشر أو إعادة تداول محتوى غير موثّق يمس مؤسسة وطنية أكاديمية لها تاريخ يمتد لأكثر من خمسين عامًا، ولها دور بارز في خدمة التعليم والمجتمع.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بحقها القانوني الكامل ضد أي جهة أو منصة تتعمد الإساءة لاسمها أو منسوبيها أو نشر ادعاءات غير موثقة تضر بسمعتها.

