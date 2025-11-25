الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة حامد حمدان

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك أن صفقة التعاقد مع لاعب وسط بتروجت حامد حمدان أصبحت في مراحلها الأخيرة، وأن الإدارة تضع اللمسات النهائية. 

وأكد المصدر أن الزمالك سيقوم بسداد قيمة الـ 20 مليون جنيه المتفق عليها، لتفعيل الاتفاق الثلاثي بين النادي الأبيض ونادي بتروجيت واللاعب، تمهيدًا لضم حامد حمدان بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن أزمة إيقاف القيد اقتربت من الحل النهائي، وأن التحركات الإدارية تسير بشكل مكثف لإنهاء الملف خلال ساعات أو أيام قليلة، مؤكدًا أن الأزمة لن تعيق إتمام أي صفقة يحتاجها الجهاز الفني.

ويأتي تحرك الزمالك السريع في ظل رغبة النادي في دعم الخط الأمامي بصفقات قوية قبل المرحلة المقبلة من البطولات الأفريقية والمحلية. الإدارة البيضاء ترى أن حمدان سيكون إضافة قوية لخط وسط الزمالك، خصوصًا مع جاهزية كافة الأطراف لإتمام الصفقة دون تأخير.

