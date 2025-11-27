روما يلحق الخسارة الأولى لـ ميتييلاند في الدوري الأوروبي (صور)

18 حجم الخط

الدوري الأوروبي، فاز فريق روما على نظيره ميتييلاند ، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة روما وميتييلاند

وجاء هدف روما الأول عن طريق نيل العيناوي في الدقيقة 7، فيما سجل ستيفان شعراوي الهدف الثاني في الدقيقة 83، فيما جاء هدف ميتيلاند الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق باولو فيكتور دا سيلفا.

تشكيل روما أمام ميتييلاند

حارس المرمى: ميل سفيلار

الدفاع: إيفان نديكا – دانييلي غيلاردي – جيانلوكا مانشيني

الوسط: ويسلي فرانكا – زكي شيليك – كونيه – لورينزو بيليجريني – نيل العيناوي – سول

الهجوم: باولو ديبالا.

تشكيل ميتييلاند أمام روما

حارس المرمى: إلياس رافن أولافسون

الدفاع: مارتين إيرليك – مادس بيخ سورينسن – عثمان دياو

الوسط: فيكتور باك جنسن – كيفن مبابو – بيدرو برافو – دينيل كاستيلو – فيليب بيلينج – فرانكولينو جلودا ديجو

الهجوم: ميكيل يوهان

ترتيب ميتييلاند وروما في الدوري الأوروبي

وتعرض ميتييلاند للخسارة الأولى في الدوري الاوروبي ورغم ذلك لا زال يتصدر مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة، فيما يأتي روما في المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.

الدوري الأوروبي

ويقام الدوري الأوروبي موسم 2025/ 26 بنفس نظام الموسم الماضي، وهو نظام مرحة الدوري، على غرار دوري أبطال أوروبا ودوري المؤتمر.

ويضم الجدول 36 فريقًا، ويتأهل أفضل 24 فريقًا إلى دور الـ 32، مع تأهل أفضل ثمانية فرق في ترتيب الدوري بشكل تلقائي إلى دور الـ 16.

سيتم تحديد المتأهلين إلى النهائيات عن طريق نظام خروج المغلوب، حيث تقام كل مباراة باستثناء المباراة النهائية على مباراتين - ذهابًا وإيابًا.

تم إيقاف العمل بقاعدة الأهداف خارج الأرض في المواسم الأخيرة، مما يعني أن التعادل في النتيجة الإجمالية بعد 90 دقيقة سيؤدي إلى انتقال مباراة الإياب إلى الأوقات الإضافية وركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.

وكما جرت العادة، سيتواجد الفائز ببطولة الدوري الأوروبي في دوري أبطال أوروبا 2026/27.

