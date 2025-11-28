الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام كايرز تشيفز في الكونفدرالية

18 حجم الخط

عقد منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها غدًا السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الزهري الغامق.

وفي المقابل، سيرتدي فريق كايزر تشيفز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس مرماه اللون البنفسجي.

حضر الاجتماع من نادي الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وممثلي نادي كايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت، على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

وتضم قائمة الزمالك لمباراة كايزر تشيفز كل من: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج - محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا - عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.