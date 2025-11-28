الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

الزمالك يرتدي زيه التقليدي أمام كايرز تشيفز في الكونفدرالية

الزمالك بالأبيض الكامل
الزمالك بالأبيض الكامل أمام كايرز تشيفز في كأس الكونفدرالية
عقد منذ قليل، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والمقرر إقامتها غدًا السبت، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي المكوَّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الزهري الغامق.

وفي المقابل، سيرتدي فريق كايزر تشيفز زيه المكون من القميص الأصفر والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس مرماه اللون البنفسجي.

<strong>الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية</strong>

حضر الاجتماع من نادي الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وممثلي نادي كايزر تشيفز.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر غدٍ السبت، على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

قائمة الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
وتضم قائمة الزمالك لمباراة كايزر تشيفز كل من: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل  – أحمد فتوح - محمود بنتايج - محمد شحاتة – محمود جهاد  - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا - عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

