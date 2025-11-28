الجمعة 28 نوفمبر 2025
في ذكرى ميلاد أسطورة الزمالك، حكايات تاريخية من دفتر أحوال الثعلب الكبير

حمادة إمام
تحل اليوم ذكرى ميلاد الراحل حمادة إمام أسطورة الكرة المصرية ونادي الزمالك المولود في 1942 والذي يعد من أهم رموز نادى الزمالك، وهو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى فترة الثلاثينيات ووالد حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

انضم حمادة إمام إلى ناشئي الزمالك في عام 1957، وقد حدث ذلك حينما شاهده على شرف وقرر ضمه للنادي، والتحق بالفريق الأول في عام 1958 ليستمر معهم حتى عام 1975، وفي تلك الفترة، فاز حمادة إمام بألقاب الدوري المصري في ثلاث مناسبات والكأس في 4 مرات.

 كان حمادة إمام واحد من رفقة جيل الستينيات من عمر النور ومحمود أبو رجيلة، عصام بهيج وحنفي بسطان وغيرهم قدموا أفضل النتائج في تاريخ نادي الزمالك، حيث حققوا 3 بطولات للدوري خلال فترة الستينات، كما أنه لعب دورا أساسيا في حصول النادي على لقب الدوري مرتين على التوالي لأول مرة موسمي 1963-1964 و1964-1965.

عانى من سوء الحظ كثيرا بسبب توقف الكرة المصري لأكثر من موسم نتيجة لهزيمة 1967.

تعتبر أشهر مباريات حمادة إمام في تاريخه، تلك التي لعبها ضد وست هام يونايتد الإنجليزي في 1966، حيث تألق ضد بوبى مور وجيف هيرست وتريفور بروكينج وغيرهم من نجوم المنتخب الإنجليزي في ذلك الوقت ليسجل ثلاثة أهداف من أصل 5 سجلها الزمالك في ذلك الوقت.

ولقب حمادة إمام باسم "محمد الخامس" وذلك يعود لقصة مع المشير عبد الحكيم عامر عام 1960، حين كان يبلغ من العمر 18 عاما، كان حمادة إمام حينها يلعب مع فريق تحت 18 عاما في الفريق الأبيض، ولكنه كان يلعب أحيانا مع الفئة تحت 20 عاما نظرا لمهارته، الزمالك تحت 20 عاما وصل لنهائي بطولة كأس مصر لملاقاة الأهلي، وانتهى اللقاء بالتعادل، ليقرر الاتحاد المصري إقامة مباراة إعادة بين الطرفين.

حكايات تاريخية لاسطورة الزمالك 

أراد الزمالك أن يستعين بخدمات حمادة إمام في اللقاء لكنهم اكتشفوا أنه برفقة والده في قطاع غزة، إذ أن والده والذي كان حارسا لمرمى الزمالك أيضا، كان نائبا لحاكم قطاع غزة وأراد أن يتفرغ ابنه للدراسة، الزمالك خاطب المشير عبد الحكيم عامر لسابق معرفتهم بعشقه للفريق الأبيض، وعلى الفور قرر المشير إرسال طائرة حربية إلى غزة أحضرت حمادة إمام إلى القاهرة، حمادة إمام شارك في اللقاء وسجل 5 أهداف، ليفوز الفريق الأبيض على غريمه التقليدي بستة أهداف ويتوج بطلا لكأس مصر تحت 20 عاما.

ولقب حمادة إمام بالثعلب الكبير، وقد نال هذا اللقب نسبة لذكائه الكبير في الملعب وقتما كان لاعبا، وبين أشهر أهدافه التي استخدم فيها الذكاء البالغ، كان هدفه في مرمى الأهلي حين توغل من الطرف الأيسر وسدد في الزاوية القريبة ليخدع الجميع.

واعتزل حمادة إمام عام 1974 واتجه بعدها للإدارة، حيث عمل مديرًا للكرة في الزمالك، وتدرج في العمل الإداري حتى وصل إلى منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم في مجلس اللواء الدهشورى حرب.

