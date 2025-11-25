بعد أزمة بنتايك، الجهاز الإداري بالزمالك ينجح في استخراج تأشيرة جنوب أفريقيا للأجانب

18 حجم الخط

نجح الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حسن " تيتو" في استخراج تأشيرات السفر لجنوب أفريقيا لجميع اللاعبين الأجانب بالفريق بما فيهم الثنائي المغربي محمود بنتايك وعبد الحميد معالي، استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز.

يأتي ذلك بعدما سبق وتعذر سفر المغربي محمود بنتايج من قبل لجنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلنبوش في النسخة الماضية من بطولة كأس الكونفدرالية.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

مران الزمالك قبل السفر إلى جنوب إفريقيا

وخاض الزمالك تدريباته في السادسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية قبل السفر إلى جنوب أفريقيا، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس بعد الفوز على زيسكو الزامبي بهدف دون رد في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

