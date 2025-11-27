أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يراقب ثنائي مغربي لتدعيم الظهير الأيسر.. البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين.. القصة الكاملة لـ أزمة مهدي سليمان في الزمالك

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشفت تقارير صحفية مغربية عن النادي الأهلي يتابع ثنائي مغربي للتعاقد مع أحدهما لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الانتقالات المقبلة.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الأزمة الكاملة لـ مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد رفضه المشاركة في التدريبات.

نهائي كأس العالم للناشئين، حقق منتخب البرتغال بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الفوز على نظيره النمسا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بنهائي المونديال.

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في المغرب، مؤكدا أن الفريق خاض مرانه الأول أمس على ملعب متميز من حيث الجودة والجاهزية.

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الجيش الملكي المغربي، مشددا على أن الأحمر يخوض المباراة بعزيمة قوية ورغبة واضحة في تحقيق الانتصار ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الدوري الأوروبي، فاز فريق روما على نظيره ميتييلاند، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

كأس مصر، تأهل فريق بتروجت إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.

باتت أيام أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، معدودة في أنفيلد، بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الريدز مؤخرا، وآخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام نوتينجهام فورست في ملعب آنفيلد، قبل الخسارة أمام آيندهوفن في أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.

كأس مصر تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بورفؤاد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين الدكتور مصطفى عبد الخالق مستشارًا لمجلس الإدارة لشؤون المتابعة.

