أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يراقب ثنائي مغربي لتدعيم الظهير الأيسر.. البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين.. القصة الكاملة لـ أزمة مهدي سليمان في الزمالك
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يراقب ثنائي مغربي لتدعيم الظهير الأيسر
كشفت تقارير صحفية مغربية عن النادي الأهلي يتابع ثنائي مغربي للتعاقد مع أحدهما لتدعيم مركز الظهير الأيسر خلال الانتقالات المقبلة.
القصة الكاملة لـ أزمة مهدي سليمان في الزمالك
كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن الأزمة الكاملة لـ مهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بعد رفضه المشاركة في التدريبات.
البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)
نهائي كأس العالم للناشئين، حقق منتخب البرتغال بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، بعد الفوز على نظيره النمسا، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، بنهائي المونديال.
توروب: الأهلي جاهز للقاء الجيش الملكي ولا نعرف سر غياب الفار رغم أهميته
أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في المغرب، مؤكدا أن الفريق خاض مرانه الأول أمس على ملعب متميز من حيث الجودة والجاهزية.
تريزيجيه: الأهلي مستعد لمباراة الجيش الملكي وخلفنا دعم 80 مليون مشجع
أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الجيش الملكي المغربي، مشددا على أن الأحمر يخوض المباراة بعزيمة قوية ورغبة واضحة في تحقيق الانتصار ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.
روما يلحق الخسارة الأولى لـ ميتييلاند في الدوري الأوروبي (صور)
الدوري الأوروبي، فاز فريق روما على نظيره ميتييلاند، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.
بتروجت يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ويصعد لثمن نهائي كأس مصر (فيديو)
كأس مصر، تأهل فريق بتروجت إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.
مدرب مفاجئ مرشح لخلافة سلوت في ليفربول
باتت أيام أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، معدودة في أنفيلد، بسبب النتائج السلبية التي يعاني منها الريدز مؤخرا، وآخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام نوتينجهام فورست في ملعب آنفيلد، قبل الخسارة أمام آيندهوفن في أنفيلد في دوري أبطال أوروبا.
البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر
كأس مصر تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بورفؤاد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.
الزمالك يعلن تعيين مصطفى عبد الخالق مستشارًا لمجلس الإدارة لشئون المتابعة
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعيين الدكتور مصطفى عبد الخالق مستشارًا لمجلس الإدارة لشؤون المتابعة.
