شوط أول سلبي بين وادي دجلة وبتروجت في كأس مصر

وادي دجلة
وادي دجلة
كأس مصر، تعادل فريق وادي دجلة مع نظيره بتروجت بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

تشكيل بتروجت أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عكاشة وأدهم حامد ومصطفى الجمل.

خط الهجوم: مصطفى البدري وبدر موسى وسيكو سونكو.

فيما يتواجد على دكة البدلاء عبد الكافي رجب، أحمد غنيم، مؤمن عاطف، محمد دودو، أمادو با وبركات حجاج وأحمد ياسين وأحمد حلمي من مواليد 2005 وعبدالله ديباتيه.

تشكيل وادي دجلة ضد بتروجت

فيما جاء تشكيل تشكيل وادي دجلة ضد بتروجت كالتالي:"

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏WADI DEGLA WADIDEGLAFC FC プ PETROJET Sc vs WADI DEGLA FC 30 2ΕΛ STARTING וא 1 AMR 2 SHADY 4 ΑιИ ROLII መምን Cumin 台 12 DAI DAHIESII x 20 Y.OYA 22 ZIZO CUP 21 RAGAB 28.TKA 32 A.FAROUIK EGYPT 시식 IIIMY '17 ΠΑΜΖΑ GuBe 45 Z.SEYAM 5 DAHROUG- 19 HESHAM 14ABDE 27 A.REFAAT 40 EL-DEGWY 1M.ADEL ELBAHNSY Plurity klivur maAma POWERADE CLUB/on‏'‏

 تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بورفؤاد بنتيجة 4-1  في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.

مباراة البنك الأهلي أمام بورفؤاد في كأس مصر

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل البنك الأهلي 4 أهداف في الشوطين الإضافيين عن طريق هاتريك لسعيدو سيمبوري وهدف لأحمد ياسر ريان.

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

البنك الأهلي يضرب بورفؤاد برباعية ويصعد إلى دور الـ 16 بكأس مصر

مباريات كأس مصر

ومن المقرر أن تشهد مباريات من دور الـ32 في حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

