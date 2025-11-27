بتروجت يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ويصعد لثمن نهائي كأس مصر (فيديو)

18 حجم الخط

كأس مصر، تأهل فريق بتروجت إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره وادي دجلة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.

أهداف مباراة بتروجت ووادي دجلة

سجل هدف فوز بتروجت اللاعب هادي رياض في الدقيقة 75.

تشكيل بتروجت أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عكاشة وأدهم حامد ومصطفى الجمل.

خط الهجوم: مصطفى البدري وبدر موسى وسيكو سونكو.

فيما تواجد على دكة البدلاء عبد الكافي رجب، أحمد غنيم، مؤمن عاطف، محمد دودو، أمادو با وبركات حجاج وأحمد ياسين وأحمد حلمي من مواليد 2005 وعبدالله ديباتيه.

تشكيل وادي دجلة ضد بتروجت

فيما جاء تشكيل تشكيل وادي دجلة ضد بتروجت كالتالي:"

كما تأهل فريق البنك الأهلي إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على نظيره بورفؤاد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات دور الـ32.

مباراة البنك الأهلي أمام بورفؤاد في كأس مصر

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل البنك الأهلي 4 أهداف في الشوطين الإضافيين عن طريق هاتريك لسعيدو سيمبوري وهدف لأحمد ياسر ريان.

مباريات كأس مصر

و تشهد مباريات من دور الـ32 في حال نهاية المباريات بالتعادل، اللجوء إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، والنادي المكتوب أولًا هو المسؤول عن التنظيم.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر بعدما فاز على بيراميدز، بركلات الترجيح (8-7)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وعاد النادي الأهلي للمشاركة في كأس مصر نسخة 2025-2026 بعد الحرمان من التواجد في النسخة الأخيرة، بعدما كان قد اعتذر عن عدم استكمال نسخة 23-24، عقب تأهله إلى دور الـ16 وقتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.