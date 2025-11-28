الجمعة 28 نوفمبر 2025
ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و70 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 108504 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص. 

كما تم فحص 1584 سائقًا، تبين إيجابية 70 حالة تعاطٍ لمخدرات منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

واصلت الحملات المرورية والانضباطية على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 783 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وضبط مركبات غير آمنة. كما جرى فحص 127 سائقًا، تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان السلامة المرورية.

