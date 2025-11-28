ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و70 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

18 حجم الخط

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على جميع الطرق والمحاور، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 108504 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

استمرار الحملات المرورية على مستوى الجمهورية

كما تم فحص 1584 سائقًا، تبين إيجابية 70 حالة تعاطٍ لمخدرات منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحملات على الطريق الدائري الإقليمي

واصلت الحملات المرورية والانضباطية على مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 783 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وضبط مركبات غير آمنة. كما جرى فحص 127 سائقًا، تبين إيجابية 7 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 8 محكوم عليهم بإجمالي 9 أحكام، وتم التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لضمان السلامة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.