حوادث

القبض على شاب متهم بالترويج لبيع أسلحة بيضاء والنصب على المواطنين بالأميرية

القبض على شاب روج لبيع أسلحة بيضاء للنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شاب أنشأ وأدار صفحة عبر مواقع التواصل بهدف النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على بيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية، ثم إغلاق هاتفه عقب الحصول على الأموال، وذلك بدائرة قسم شرطة الأميرية.

 

تفاصيل الضبط

كشفت تحريات قطاع الأمن العام أن المتهم استخدم صفحة إلكترونية للترويج لبيع أسلحة بيضاء وتحصيل مبالغ مالية من الضحايا دون تسليم أي بضائع.

وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية القائم على الصفحة وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و70 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

وعُثر بحوزته على سلاح أبيض وهاتف محمول، وبفحصه تبيّن احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه في عمليات الاحتيال.

وبمواجهته، اعترف المتهم بإنشاء الصفحة بهدف النصب على المواطنين، وإيهامهم ببيع الأسلحة البيضاء، ثم إغلاق الهاتف بعد تحويل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

النصب الالكترونى الأميرية بيع أسلحة بيضاء قطاع الأمن العام ضبط المتهمين احتيال عبر الإنترنت اخبار الحوادث

