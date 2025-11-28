الداخلية تكشف حقيقة "فيديو سيارة المعاقين" المنسوب لضابط شرطة بالإسماعيلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى صاحبه أن سيارة ملاكي مجهزة طبيًا ومملوكة لأحد ضباط الشرطة، وأن الضابط قام بسحب رخصة شقيقه دون وجه حق بالإسماعيلية.

حقيقة واقعة فيديو سيارة «المعاقين»

بفحص الفيديو، تبين أن السيارة سارية التراخيص، وباستدعاء مالكها اتضح أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ووالد الضابط المشار إليه، وليست ملكًا للضابط كما زعم ناشر المقطع.

كما تبين أنه بتاريخ 23 الجاري وأثناء وجود الضابط في أحـد الارتكازات الأمنية، تم استيقاف سيارة ملاكي ذات زجاج ملون وبها كسر بالزجاج الأمامي، وخلال الفحص تطاول مرافق قائد السيارة – وهو شقيق من نشر الفيديو – بالسب على قوة الارتكاز.

وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وعرضه على النيابة العامة وبعد الواقعة، لجأ ناشر المقطع إلى اتهام الضابط زورًا بملكية سيارة المعاقين للتشهير به.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب الادعاء الكاذب.

