حوادث

الداخلية تكشف حقيقة "فيديو سيارة المعاقين" المنسوب لضابط شرطة بالإسماعيلية

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو سيارة «المعاقين»المنسوب لضابط شرطة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ادعى صاحبه أن سيارة ملاكي مجهزة طبيًا ومملوكة لأحد ضباط الشرطة، وأن الضابط قام بسحب رخصة شقيقه دون وجه حق بالإسماعيلية.

حقيقة واقعة فيديو سيارة «المعاقين» 

بفحص الفيديو، تبين أن السيارة سارية التراخيص، وباستدعاء مالكها اتضح أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة ووالد الضابط المشار إليه، وليست ملكًا للضابط كما زعم ناشر المقطع.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 108 آلاف مخالفة مرورية و70 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

كما تبين أنه بتاريخ 23 الجاري وأثناء وجود الضابط في أحـد الارتكازات الأمنية، تم استيقاف سيارة ملاكي ذات زجاج ملون وبها كسر بالزجاج الأمامي، وخلال الفحص تطاول مرافق قائد السيارة – وهو شقيق من نشر الفيديو – بالسب على قوة الارتكاز.

وتم ضبطه واتخاذ  الإجراءات القانونية بحقه وعرضه على النيابة العامة وبعد الواقعة، لجأ ناشر المقطع إلى اتهام الضابط زورًا بملكية سيارة المعاقين للتشهير به.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه صاحب الادعاء الكاذب.

