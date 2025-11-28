الجمعة 28 نوفمبر 2025
حوادث

تشكيل عصابي يغسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات في الجيزة

تشكيل عصابى يغسل 250 مليون جنيه من تجارة المخدرات فى الجيزة
تمكن قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من كشف نشاط تشكيل عصابى خطير يضم 5 متهمين يقيمون بمحافظة الجيزة.

سقوط عصابة غسلت ربع مليار جنيه فى الجيزة 

التحريات أكدت أن التشكيل نفذ عمليات غسل أموال ضخمة تجاوزت 250 مليون جنيه، وذلك مقابل إخفاء عائدات تجارة المواد المخدرة وإظهارها في صورة أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات بهدف إبعاد الشبهات عن مصدر الأموال.

القبض على شاب متهم بالترويج لبيع أسلحة بيضاء والنصب على المواطنين بالأميرية

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

القوات اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

جاء ذلك في إطار ضربات متواصلة تستهدف جرائم غسل الأموال ورصد ثروات العناصر الإجرامية.

وتعد جريمة غسل الأموال، تمثل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني من خلال استنزاف موارد الدولة وتشويه حركة الأموال وإدخال عوائد الجرائم في الدورة الاقتصادية الرسمية، فضلًا عن كونها أحد أبرز مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا

وينص المقترح  قدم فى وقت سابق لمجلس النواب على تشديد العقوبة لتصبح السجن من 10 إلى 15 عامًا، وغرامة لا تقل عن مثلي الأموال محل الجريمة ولا تجاوز أربعة أمثالها، مع المصادرة الإلزامية للأموال المضبوطة أو توقيع غرامة إضافية تعادل قيمتها حال تعذر ضبطها أو التصرف فيها للغير حسن النية، إضافة إلى نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وتضمن المقترح تغليظ العقوبة يأتي لتحقيق الردع العام والخاص، خاصة أن العقوبة الحالية (7 سنوات فقط) لم تعد كافية أمام ضخامة العوائد غير المشروعة، مشددة على أن هذا التعديل يسهم في تقليل معدلات الجريمة المنظمة المرتبطة بالمخدرات والدعارة والاتجار بالبشر وحماية الشباب من الانخراط في شبكات إجرامية عبر الإنترنت.

وينسجم المقترح مع التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، ويعزز من قدرة الدولة المصرية على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

